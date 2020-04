Como Robin Hood: Hija de El Chapo Guzmán reparte despensas en México A través de un vídeo que circula en las redes sociales, aseguran que la familia del narcotraficante está repartiendo provisiones para las personas de la tercera edad en Guadalajara, México, a nombre de El Chapo Guzmán. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La familia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, vuelve a hacerse presente en momentos de necesidad para brindar una mano ayuda a quienes más lo necesitan, esta vez en contra del coronavirus. Luego de que las autoridades sanitarias de México anunciaran que las personas mayores y ancianos son los más vulnerables durante la crisis sanitaria por COVID-19, Alejandrina Guzmán, una de las hija del capo sinaloense decidió poner su granito de arena en nombre de su padre, para entregar provisiones a esa población. Esta vez, las entregas no ocurrieron en el estado natal del capo de la droga, sino en Guadalajara, Jalisco. Image zoom Facebook/El Chapo Guzmán A través de un vídeo que empezó a circular la tarde del miércoles en redes sociales, se observa a un grupo de personas armando cajas de comida con la estampa del rostro del narcotraficante, mientras que un narrador agradece a la hija del capo por el gesto. “Nos encontramos en la casa la familia del Chapo Guzmán preparando, ¿qué creen? Las chapodespensas para aportar nuestro granito de arena en esta contingencia y llevarla a todas esas personas de la tercera edad que no han recibido ningún tipo de apoyo”, dice el hombre cuyo rostro permanece fuera de cámara. “Nosotros estamos aquí trabajando para ustedes y por cierto, gracias a Alejandrina Guzmán por hacer esto posible y contribuir a esta situación que hoy en día vivimos”. El narrador aseguró que las llamadas chapo despensas serían repartidas en la zona metropolitana de Guadalajara, e hizo un llamado a los seguidores de la página para fanáticos del Chapo, a que den a conocer a las personas que necesitan las provisiones. “Si tú conoces a una persona de la tercera edad que no ha recibido apoyo, que realmente requiera esta chapodespensa, puedes mandarnos un inbox y referirnos con ellos, con estas personitas que realmente la están pasando difícil”, dijo. La agencia Reuters publicó este video donde aparece Alejandrina Guzmán y una acompañante alistando las cajas con las provisiones que incluyen sopa de pasta, frijoles, aceite y arroz: Cada caja entregada supuestamente incluiría aceite para cocinar, pasta, salsa de tomate, arroz, frijol, papel sanitario y galletas, entre otros artículos. Este jueves, las autoridades mexicanas reportaron que varios estados del país, como Baja California, se encuentran en la fase 3 de la pandemia de COVID-19, por lo que han extendido la alerta nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. La hija mayor del narcotraficante es la propietaria de la marca “El Chapo Guzmán 701”. Advertisement

