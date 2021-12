Hermano de Flow La Movie: el avión "no podía volar" porque tenía problemas técnicos El hermano de Flow La Movie aseguró que el avión en que murió el productor con toda su familia nunca debería haber despegado porque dice que tenía problemas técnicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Flow La Movie Credit: Flow La Movie Instagram Manny Hernández, el hermano de Flow La Movie, aseguró que el avión accidentado este miércoles en el que perdieron la vida el productor musical y su familia tuvo que ser detenido e inspeccionado antes de despegar debido a problemas técnicos. Según dijo Hernández a la prensa dominicana, el vuelo estaba programado para despegar a la 1:30 p.m., pero el avión HI1050 tipo Gulfstream GIVSP de la empresa Helidosa Aviation Group fue retenido. "Cuando llegamos al aeropuerto, la persona que le desmonta la maleta dice que el jet llevaba dos horas mecaniqueándolo", dijo Hernández el mismo día del accidente, de acuerdo con el diario dominicano de El Listín Diario. El hermano del productor musical aseguró que el accidente se produjo "por las malas prácticas que tiene República Dominicana, que no tiene un inspector de aviación que pueda detectar que ese avión no podía volar y lo dejaron volar". "Cómo dejan trabajar a una persona en un sitio sin tener experiencia ni capacidad. Vivo en un país donde nadie te puede dar una respuesta de la mala práctica y el servicio que le dan a la persona. #justicia para @flowlamovie y su familia y toda(s) esa(s) otra(s) 3 persona(s) (que fallecieron). Paz a su alma también dios lo bendiga 😖😖😖", escribió el hermano en Instagram. En sus declaraciones, Hernández también aseguró que Flow La Movie viajaba con sus otros tres hijos de 14, 16 y 21 años, además del pequeño de 3 años y su esposa. De acuerdo con documentos de vuelo obtenidos por People, el jet privado sufrió una avería tras despegar del aeropuerto de La Isabela, en República Dominicana, el pasado miércoles y se estrelló poco después cuando intentó aterrizar en la pista del Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo. No hubo ningún sobreviviente. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Solo el cuerpo muere, el alma se mantiene viva, se muda, para nosotros tu recuerdo permanecerá siempre en nuestro corazón. Dios Bendiga tu alma, porque tal vez no pueda tocarte, escucharte, o verte, pero puedo sentirte en mi corazón. Descansa hasta que no llegue nuestro reencuentro", escribió el hermano de Flow La Movie tras la devastadora noticia.

