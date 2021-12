Eduardo Verástegui enfrenta enfermedad: "El rosario sigue siendo mi fuerza" Así confirmó la noticia el productor de Little Boy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de haber sido suspendido temporalmente de su cuenta de Twitter por hacer comentarios contraproducentes acerca de las vacunas para la COVID, a las que llamó cosa del "diablo", el actor mexicano utilizó la misma red para anunciar que había sucumbido a la enfermedad: "Querida familia", comenzó. "Quiero compartirles que hoy en Los Ángeles me hice la prueba PCR de COVID y el resultado es positivo", confirmó. También reveló que "seguiré el protocolo de cuarentena, como corresponde. Estoy bien, sin más novedad que la prueba positiva. Esta Navidad será realmente distinta", continuó. "Pasaré solo la Navidad, pero a la vez estaré junto a todos Vds. Me siento muy cerca de quienes ya han pasado por esta situación o lo hacen ahora", comentó ante el nuevo aluvión de casos en esta nueva ola de coronavirus que azota al mundo. Eduardo Verastegui Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El rosario sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad. Y todos Vds., mi compañía. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuide!", escribió como despedida. Según los informes de la CDC, los últimos estudios sobre la efectividad de las vacunas aportan cada vez más evidencia de que éstas reducen el riesgo de COVID-19 e incluso "de enfermarse gravemente en un 90 por ciento o más entre las personas con el esquema de vacunación completo". Doctora Suzanne Donovan Credit: IG Doctor Suzanne Donovan @DrSuzanneDonovan La eminente epidemióloga, la doctora Suzanne Donovan de UCLA, recomienda con urgencia para los ya vacunados que se apresuren a ponerse la tercera dosis: Doctor Suzanne Donovan Credit: IG Doctor Suzanne Donovan "Es importante neutralizar los anticuerpos que se desvanecen con el tiempo. No hay que olvidar ponerse el booster si ya pasaron entre cuatro y seis meses de la pauta de vacunación original. El booster ofrece protección crítica para no contraer la enfermedad de forma grave, especialmente ahora durante las fiestas de Navidad y el resurgir de la variante Delta y la llegada explosiva de la variante supercontagiosa de Ómicron", aconsejó.

