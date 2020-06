Editor de reconocida revista nacional renuncia por polémica foto donde aparece disfrazado 'de puertorriqueño' Adam Rapoport, Editor en jefe de la revista Bon Appétit, renunció tras el surgimiento de la imagen donde también aparece su mujer, Simone Shubuck. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adam Rapoport, editor de la prestigiada revista de circulación nacional Bon Appétit ha renunciado a su puesto de manera inmediata tras la enorme polémica que se ha desatado por el surgimiento en redes de una foto donde él aparece al lado de su mujer, la artista Simone Shubuck, y ambos van disfrazados 'de puertorriqueños'. La foto fue tomada durante Halloween en 2013 y en ella se aprecia al nacido en Washington, D.C., de 50 años, junto a su mujer, de 51, abrazados. Rapoport usa una gorra de camionero, similar a la que usan algunos artistas urbanos, y lleva un jersey de béisbol con el emblema de los Yankees que va abierto al pecho mostrando un enorme medallón de diamantes falso. Su mujer aparece con el cabello engomado y peinado hacia un lado y usa enormes arracadas doradas y joyería de fantasía En su post se refiere a su marido como "Papi" añadiendo el hashtag #boricua y diciendo: “No sé porque Adam Rapoport no escribe sobre comida puertorriqueña él mismo”. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1269999555480821760&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elnuevodia.com%2Festilosdevida%2Fgastronomia%2Fnota%2Feditordebonappetitrenunciaporpolemicaimagenenlaqueaparecevestidocomopuertorriqueno-2574419%2F La foto fue publicada por Shubuck en una cuenta de Instagram que ha sido desactivada, y aunque ya había circulado en redes anteriormente, ha vuelto a surgir luego de que un escritor freelance hiciera públicas sus conversaciones con Rapoport sobre se podría encontrar "un espacio" para la cocina puertorriqueña en Bon Appétit, según indica The New York Times. La revista pertenece a la compañía Condé Nast y aceptó la renuncia del editor que en redes publicó un mensaje que diciendo en parte: "Me retiro del cargo como editor en efe de Bon Appétit para reflexionar en el trabajo que necesito hacer como ser humano". Rapoport se convirtió en el editor de Bon Appétit en 2010, luego de años de trabajar con la revista GQ, también de Condé nast: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La renuncia de Rapoport ocurre en un momento de gran tensión en las publicaciones de Estados Unidos donde han ocurrido importantes renuncias esta semana. Christene Barberich, editora y cofundadora del sitio Refinery 29, renunció este lunes "luego de los crudos testimonios de mujeres negras y de color sobre sus experiencias" en la compañía. Este domingo James Bennet, importante editor de The New York Times, renunció ante la feroz ola de críticas por su decisión de publicar una controvertida columna de Tom Cotton, senador republicano por el estado de Arkansas. Y Stan Wischnowski, editor en jefe del diario Philadephia Enquirer fue despedido tras publicar una columna donde hablaba de los daños a edificios causados por las protestas locales del movimiento de Black Lives Matter titulada "Buildings Matter, Too".

