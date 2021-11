Joven hispano acusado de matar a su exnovia de 19 años en Dallas. Los detalles del macabro asesinato Edgar Ramírez, de 20 años, fue arrestado y enfrenta cargos por el brutal asesinato de su exnovia Carmen Galilea Deanda Ramos, de 19 años, en Dallas. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Edgar Ramírez, de 20 años, fue arrestado en Dallas y enfrenta cargos por el asesinato de su exnovia Carmen Galilea Deanda Ramos, de 19 años, reporta Univision. El joven hispano podría enfrentar la pena de muerte si es encontrado culpable. La tragedia ocurrió el 27 de noviembre. Según las autoridades, una mujer —cuya identidad no ha sido revelado— llamó a la policía para informar que Ramírez le había confesado que él había matado a su exnovia. Poco después, las autoridades detuvieron a Ramírez en su apartamento. El hombre confesó a los detectives a cargo del caso que había matado a su exnovia. Ramírez los llevó a una zona boscosa donde encontraron el cadáver de Carmen Galilea Deanda Ramos. Según la declaración jurada, Ramírez citó a su exnovia en un lugar desolado y a punta de pistola le pidió que saliera del carro. Cuando la joven estaba de rodillas, le disparó sin piedad en la cabeza, quitándole la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Criminal wearing handcuffs in prison Credit: Getty Images El caso de violencia doméstica ha conmovido a la comunidad en Dallas. Ramírez supuestamente también confesó a la policía que había llevado el carro de la víctima a una vía de tren, donde lo quemó para borrar las huellas que pudieran incriminarlo. Los seres queridos de Carmen la habían reportado como desaparecida el sábado en Balch Springs. Tristemente nunca regresó a casa. Que en paz descanse.

