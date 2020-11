Close

Ecuador: mujer de 25 años acusada de envenenar a sus dos hijos y tratar de matar a sus padres La larga lista de víctimas de "Lissa C" también incluía a sus dos hermanos y una empleada doméstica. Aquí el reporte. Por Redacción People en Español Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Policía Nacional de Ecuador está tratando de determinar qué orilló a una mujer de 25 años a envenenar a sus dos hijos y a dos hombres y de tratar de liquidar de la misma manera a sus padres y una mujer que buscó empleo en sus vivienda. La mujer que ha sido identificada como Lissa C., es señalada por los hechos ocurridos entre junio y octubre pasados en Pifo, una zona rural de Quito. "Hemos encontrado una relación con un homicidio anterior por envenenamiento. El departamento de criminalística encontró rastros de la procesada en el lugar donde falleció la víctima de junio", confirmó el general Fausto Olivo, director de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) durante una rueda de prensa. Según se explicó la primera víctima de la mujer habría fallecido el 11 de junio pasado. El hombre de 48 años identificado como Marco E., fue encontrado sin vida en una vivienda de dicha localidad, según informa Vistazo. Dicha muerte se habría producido luego de que la víctima acudiera a una reunión. Por si eso fuera poco, además de los hijos de la mujer, en la vivienda familiar fue encontrado el cadáver en descomposición de un hombre de unos 28 años, identificado simplemente como Jaime Y. En el caso de este último, su cuerpo estaba "empotrado bajo el lavabo de la cocina, sellado con lona y enlucido con cemento. El cuerpo estaba en estado de putrefacción", según dio a conocer la Fiscalía. Por si esto fuera poco, el pasado 2 de septiembre la sospechosa habría tratado de envenenar a sus dos hermanos y el 5 de octubre habría vuelto a atacar para aparentemente terminar intentar liquidar a una mujer que acudió a su vivienda a pedir trabajo. Carlos Perugachi, jefe de Criminalística dijo que la sospechosa fue identificada gracias a una investigación que estudió, entre otras cosas, las huellas dactilares de la supuesta asesina múltiple. Dicha investigación también determinó que la mujer intentó asesinar a dos "miembros de su mismo entorno" que han sido identificados por algunos medios como sus propios padres. En el caso de su progenitora, de 56 años y cuya identidad no ha sido revelada, el intento de envenenamiento le ocasionó un derrame cerebral. Según múltiples fuentes, a mujer estaría siendo evaluada psicológicamente antes de que inicie su proceso judicial.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ecuador: mujer de 25 años acusada de envenenar a sus dos hijos y tratar de matar a sus padres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.