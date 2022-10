Guardia de prisión acusado de matar a su novia embarazada: los detalles de la tragedia Dustin Barret Owens, funcionario de una prisión en Virginia, fue acusado de matar a su novia embarazada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El guardia de una cárcel en Virginia fue acusado de matar a su novia embarazada. Dustin Barret Owens, de 38 años, enfrenta cargos de homicidio por la muerte de Amber Dawn Compton, de 35 años. La víctima tenía siete meses de embarazo. Oficiales de la oficina del alguacil del condado de Buchanan encontraron a la embarazada muerta en su casa en Vansant el 22 de octubre sobre las 10 p.m., tras recibir una llamada sobre una mujer desaparecida. Compton había recibido múltiples disparos. Eric Breeding, el ayudante del alguacil del condado de Buchanan, reveló a PEOPLE que los investigadores están analizando las actividades de Compton en los días previos a su muerte. "La última vez que fue vista con vida fue el jueves en la tarde", dijo. Amber Compton Amber Compton | Credit: HONAKER FUNERAL HOME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Owens fue arrestado la mañana del 23 de octubre. Owens y su novia ambos trabajaban en la prisión Keen Mountain en Oakwood. Según su obituario, Compton tenía tres hijos y se había graduado de enfermería de Southwest Virginia Community College. La mujer trabajaba como enfermera en el Departamento de Correcciones de Virginia. Dustin Owens Dustin Owens | Credit: SOUTHWEST VIRGINIA REGIONAL JAIL Los investigadores sospechan que Owens era el padre del bebé que esperaba Compton, y realizarán pruebas de ADN. Las autoridades dicen que ya saben el motivo del crimen, pero aún no lo han revelado. Rachel, la madre de la víctima, describió a su hija como "una madre y una hija maravillosa", en una entrevista con News Channel 11. "Todo lo que ella hacía siempre era para el beneficio de sus hijos". Owens está detenido sin derecho a fianza. No se sabe si ya tiene un abogado que lo represente.

