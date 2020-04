Un dueño de 18 edificios de viviendas perdona la renta de sus inquilinos por la crisis del coronavirus A Mario Salerno le tocó el corazón haber recibido cartas de sus inquilinos diciendo que no podían pagar su renta porque perdieron sus empleos durante la pandemia. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un dueño de varios edificios de viviendas en Nueva York decidió perdonar la renta del mes de abril a todos sus inquilinos por la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus. El buen samaritano Mario Salerno informó a sus inquilinos sobre la buena nueva el 30 de marzo colgando papeles con un sentido mensaje en las puertas de entrada de sus 18 edificios residenciales ubicados en diferentes puntos de Brooklyn, informó el canal de NBC de Nueva York. Image zoom NBC New York “Manténgase a salvo, ayude a sus vecinos y lávese las manos”, reza parte del mensaje que Salerno compartió con entre 200 y 300 personas que viven en sus 80 apartamentos, según citó el diario New York Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi preocupación es la salud de todos", dijo el hombre de 59 años al sitio de noticias local Green Pointers, los primeros en reportar dicho gesto. “Cuídense unos a otros; quien sea afortunado de trabajar, intente ayudar a la persona que no puede poner comida en la mesa ". Image zoom Getty Images Según los reportajes, el empresario dijo que no está interesado en cobrar las rentas durante el mes de abril y que tampoco le importa saber la cantidad de dinero que va a dejar de percibir. Para él, lo más importante es aliviar la carga de sus inquilinos, incluso de los que pueden trabajar desde sus casas. Salerno nació en Metropolitan Avenue y su padre comenzó una estación de servicio en 1959 que aún es operada por su familia. Ya de adulto, empezó a adquirir lotes baldíos que luego convirtió en edificios de viviendas primordialmente en el área de Williamsburg, Brooklyn, donde muchos vecinos lo conocen por otros actos de bondad y por ser un buen casero. Advertisement

