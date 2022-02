Niño de 12 años se suicida tras sufrir bullying; sus padres muestran desgarradoras imágenes Conoce la triste historia de Drayke Hardman, el chico que truncó sus sueños de ser basquetbolista profesional tras quitarse la vida por sufrir bullying. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una conmoción ha ocasionado en Estados Unidos el caso de Drayke Hardman, debido a que decidió quitarse la vida tras sufrir bullying por más de un año en el colegio del condado de Tooele, Utah, donde estudiaba. Todo ocurrió hace dos semanas, cuando las dos hermanas del chico de 12 años lo encontraron en el suelo luego de que intentó ahorcarse con una prenda de vestir. Si bien, el jovencito fue trasladado al hospital, murió al día siguiente. Con el fin de hacer conciencia sobre este grave problema del que son víctimas muchos otros chicos, los padres del menor, Samie y Andy Hardman, decidieron hacerlo público. "Este es el resultado de la intimidación, mi chico guapo estaba peleando una batalla que ni yo podía salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor", escribió la primera en su cuenta de Instagram. "No hay señales, solo palabras hirientes de otros que finalmente robaron a nuestro Drayke de este lugar cruel", agregó. "¿Cómo un niño de 12 años que fue muy amado por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita salir de ella?". Acompañó el desgarrador mensaje con imágenes de su hijo muerto; además, de otras fotografías donde se ve en situaciones cotidianas. Drake Hardman Drake Hardman | Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He querido compartir mis sentimientos, pero me ha costado encontrar las palabras. Ahora es mi momento de ser la voz de mi héroe, mi único hijo que nos fue arrebatado", mencionó. Por su parte Andy también dio su mensaje en la misma red social. "Cerré los ojos 51 horas después de comenzar la RCP con la esperanza de salvar la vida de mi hijo. Escuchar los gritos de su hermana de 16 años que presenció algo que nadie debería. Esta es mi pesadilla... cada momento que cierro los ojos. Mientras que mi hijo nunca volverá a abrir los ojos en esta vida", dijo. Muchos famosos se han pronunciado al respecto y esperan que este tipo de práctica sea erradicada definitivamente desde el interior de los hogares. "El bullying no discrimina y posiblemente alguna vez ha escuchado a su hijo o hija decir 'mamá ella o él es un bullying conmigo en el colegio'. Seamos realistas, no ignoremos la voz de nuestros hijos porque mis hijas alguna vez me han dicho que muchas veces se han sentido ¡¡¡¡¡víctimas de bullying!!!!! ¡¡¡Inaceptable!!! ¿Y uno qué hace? Muchas veces por no entrar en pleitos con otros padres, muchos se hacen de la vista gorda o por pena ¡callan! ¡¡Noooooooo!! ¡Basta ya!", expresó Bárbara Bermudo en la dicha red. Los funerales de Drayke Hardman, quien ya no podrá ser jugador profesional de basquetbol, como soñaba, se llevarán a cabo el próximo 18 de febrero de 2022, según han informado sus padres, quienes crearon el siguiente gofundme para cubrir los gastos del sepelio https://www.gofundme.com/f/draykes-funeral-expenses-for-samie-jo

