Juan Rivera es el primero en admitir que si bien él y su familia gozan de buena salud hoy en día, el coronavirus lo ha afectado como hombre y como médico.

"Cuando se acabe esto voy a tener que tener un período de reflexión porque estoy tan ocupado que a veces no me da tiempo de [pensar]: estoy trabajando 20 veces más de lo normal", dice el galeno puertorriqueño, quien en el 2020 lanzó su línea de suplementos y productos naturales Santo remedio y su nuevo libro Santo remedio para mujeres (Aguilar). "Eso ha tenido y tendrá un efecto sicológico en mí, o sea un poco de desgaste emocional. Ha sido extremadamente difícil porque en cualquier momento alguien me está llamando para hacerme una pregunta de una situación que tienen de coronavirus o estoy hablando del tema; haciendo videos en mis redes sociales todos los días para concientizar a la comunidad hispana de lo que está sucediendo, de [la importancia de] vacunarse".

Antes de contestar aún más preguntas y desmentir peligrosos mitos aquí, Rivera ofrece este alentador pronóstico: "Vamos por buen camino pero nos tardamos mucho en llegar".

Dr. Juan Rivera Image zoom Credit: Omar Cruz para People en Español; Arreglo personal: Aura Ramos; Estilista en el set: María A. Zárraga/Trendy Group

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la pandemia?

La reacción de las personas. Cuando comenzó la pandemia, por la característica del virus y cuán rápido se estaba regando alrededor del mundo, sabía lo que venía, pero pensaba que como estadounidenses nos íbamos a unir como ocurrió en [los atentados de] septiembre 11. Estamos en un país dividido, en donde algunas personas no creen en la pandemia; otras quieren ponerse mascarillas, otras no quieren. Hay una serie de reglas, protocolos a seguir que unos países han seguido y les ha ido mucho mejor que a nosotros, y nosotros no hemos podido implementarlo por esa división que existe en nuestro país.

¿En qué punto estamos?, ¿ya pasó lo peor?

No estamos donde deberíamos estar. Estamos justo bajando; si te imaginas una gráfica que llega al pico de infecciones, ya creo que pasamos el pico, estamos en descenso. El pico realmente fue noviembre, diciembre, enero… que estábamos viendo el número mayor de casos, de muertes, de hospitalizaciones. En términos de la vacuna, lamentablemente la distribución fue lenta, ha sido muy lenta. Si me hubieras hecho la pregunta el año pasado: '¿Cuándo vamos a salir de esta pandemia, cuándo vamos a estar más cerca de la normalidad?', yo hubiera contestado: para el verano. Por el hecho de que la vacuna tardó tanto en distribuirse, esa meta ya no es posible y estamos hablando más de otoño [del 2021]. Vamos por buen camino, pero nos tardamos mucho en llegar.

Hablemos de las vacunas. ¿Cómo las hicieron tan rápido?, ¿se saltaron pasos?

¿Por qué se tardan tanto las vacunas [normalmente]? Por [falta de] recursos financieros y recursos humanos. Si un laboratorio no tiene recursos adecuados para hacer una vacuna de manera agresiva se van a tardar más; si no tienen dinero para invertir en personal, en científicos, en la investigación, se van a tardar más. Eso cambió en esta situación de pandemia porque la cantidad de dinero que se ha invertido en realizar vacunas no tiene precedente. Nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Miles de millones de dólares. La colaboración científica mundial que se ha dado, tampoco es algo que usualmente se da en una situación tradicional. En Estados Unidos, la [Agencia de Alimentos y Medicamentos] FDA tiene unos protocolos que son demasiado burocráticos; hubo que simplificar[los]. Cuando mezclas más dinero, más recursos humanos, más colaboración científica y menos burocracia el resultado es una vacuna en un año. Debe ser siempre así.

Dr. Juan Rivera Image zoom Credit: Omar Cruz para People en Español; Arreglo personal: Aura Ramos; Estilista en el set: María A. Zárraga/Trendy Group

¿Cómo podemos saber que las vacunas no nos van a hacer daño en un futuro?

Tenemos en la historia de la humanidad un buen historial con vacunas. Hemos curado enfermedades como la polio y la rubeola, y las personas no han tenido efectos a largo plazo. Se pasó por el proceso científico que se debe pasar, estudios de fase uno, dos y tres. Los datos están publicados para todos los científicos, médicos, expertos en salud pública que los quieran ver. Para que puedas entender: esta vacuna funciona como un Snapchat. A ti te ponen una vacuna con un mensaje genético, ese mensaje genético es el mRNA. Entra a tu organismo y es un video con unas instrucciones para que las células de tu cuerpo produzcan la proteína que está afuera del coronavirus. Una vez pasen 8-10 horas de ese video, de esas instrucciones, se borra. Pero ya las células tienen las instrucciones para crear esta proteína. Una vez las células [las] crean, tu sistema inmunológico detecta esa proteína como un invasor y ahí es que empieza la respuesta inmunológica. Pero el mensaje genético se borra como un mensaje de Snapchat.

¿Las nuevas cepas de coronavirus son más peligrosas que la original?

Sabemos que las cepas que tenemos como la del Reino Unido, Sudáfrica son más contagiosas. Es más fácil que se transmitan de una persona a otra. Si son más letales, todavía no lo sabemos con certeza.

¿Cuál vacuna es la mejor?

Hay dos vacunas aprobadas por la FDA: Pfizer y Moderna. Próximamente [viene la de] Johnson & Johnson. Las vacunas de Pfizer y Moderna son bien similares, tienen un 95 por ciento de efectividad. La vacuna de Johnson & Johnson es menos efectiva, aunque solamente [requiere] una dosis. En este momento tenemos que vacunar a la mayor cantidad de gente posible. La vacuna que te toque es la que te debes poner. La gente tiene que visualizar esto como una carrera entre cuán rápido nos podemos poner la vacuna y cuán rápido se siguen produciendo cepas. Mientras menos personas vacunadas haya, el virus se va a poder regar de persona a persona. Mientras estos virus brinquen de persona a persona, hay más probabilidades de que muten. Por lo tanto hay que vacunarse lo antes posible.

Dr. Juan Rivera Image zoom Credit: Cortesía del Dr. Juan Rivera

¿Soy inmune inmediatamente después de vacunarme?, ¿me puede dar covid después de que me vacune?

Después de 10 días de la primera dosis [de Pfizer y Moderna] puedes tener hasta un 50 por ciento de inmunidad, pero todavía te puede dar covid. Después de la segunda dosis tienes que esperar otros 10 días y ahí tienes un 94, 95 por ciento de inmunidad. He tenido pacientes que después de la primera dosis les ha dado covid, ya sea porque la estaban incubando antes de ponerse la vacuna o porque les dio después.

¿Cuánto dura la inmunidad de las vacunas?

No sabemos a ciencia cierta cuánto puede durar la inmunidad, la verdad no sabemos. Hay expertos que han dicho 6 meses, 8 meses. Tendremos que esperar para saber.

Si ya me dio el virus, ¿me tengo que vacunar? Y si es así, ¿es cierto que tengo que esperar 90 días para hacerlo?

Si te dio el virus ya desarrollaste anticuerpos [y] sí te debes vacunar y esperar 90 días. Número uno: estamos en una situación en que todavía hay escasez de vacunas y si ya tienes anticuerpos es mejor que otra persona a la que nunca le ha dado y no tiene anticuerpos tenga acceso a la vacuna. La otra razón [por la que hay que esperar] es que cuando tú todavía tienes anticuerpos [tras una infección], si te pones la vacuna puede ser que tengas más efectos secundarios. Por eso se recomienda [esperar] 90 días.

Dr. Juan Rivera Image zoom Credit: Omar Cruz para People en Español; Arreglo personal: Aura Ramos; Estilista en el set: María A. Zárraga/Trendy Group

¿Hay alguien que no deba vacunarse?

Las personas que han tenido una reacción anafiláctica en el pasado, una reacción alérgica en la que no pudieron respirar, que tuvieron que utilizar epinefrina, que acabaron en un hospital en la sala de cuidados intensivos. Esas son las personas que no se deben vacunar. Si lo consultan con su doctor y ambos deciden que sí se pueden vacunar, tienen que tener un muy buen plan de acción, ir a un hospital, en caso de que surja una emergencia.

Algunas personas que se vacunan tienen síntomas ese día, otras no. ¿Si no sientes nada quiere decir que la vacuna no hizo efecto?

No tiene nada que ver. Hay personas que van a desarrollar efectos secundarios; los más comunes son un poco de calentura, escalofríos, dolor muscular, cansancio, dolor en el área donde te ponen la vacuna. Hay otros que no [sienten nada], pero eso no quiere decir que porque no tuviste síntomas no desarrollaste una buena reacción inmunológica, una buena protección inmunológica.

Esto no cae dentro del campo de la medicina, pero te lo pregunto igual: ¿las personas indocumentadas pueden vacunarse sin miedo a ser perseguidos o deportados?

El presidente [Joe] Biden y su Secretaría de Salud lo han dicho públicamente: las personas que no tienen documentos no tienen que preocuparse porque los deporten o les hagan algún tipo de persecución en los lugares donde se están vacunando. De hecho, los están exhortando a que por favor se vacunen porque al fin y al cabo necesitamos a toda la población que vive aquí vacunada. Si no, no vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño que necesitamos.