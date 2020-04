¡Se quedaron sin corona! Dos reinas de belleza venezolanas detenidas por acudir a una "coronaparty" Gabriela Coronado, finalista de "Miss Earth Venezuela", y Laura Zabaleta han sido destituídas tras acudir a la fiesta celebrada en Las Mercedes, en Caracas. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los problemas por desacato al distanciamiento social debido a la pandemia del coronavirus continúan en Venezuela. A solo semanas de que se armara un escándalo por una serie de fiestas de niños "bien" llevadas a cabo en las islas de Los Roques, ahora surgen reportes de que dos reinas de belleza han sido destituídas y se han quedado sin corona por asistir a una "coronaparty". La celebración se hizo en franca rebeldía a las órdenes en contra de reuniones numerosas para evitar el contagio. Según fuentes locales la fiesta en cuestión se llevó a cabo el pasado fin de semana en una propiedad privada de Las Mercedes, en Caracas. En total nueve personas fueron procesadas judicialmente a raíz de los hechos, según indica la agencia EFE. La Organización de Miss Venezuela descalificó a Laura Zabaleta, participante de este año en el afamado Miss Venezuela, que aún no se ha celebrado. La segunda eliminada es Gabriela Coronado, primera finalista del concurso de belleza "Miss Earth Venezuela" 2019. Ambas señoritas se han referido a lo ocurrido por medio de sus redes: “Sí, estuve en una reunión con amigos escuchando música con volumen en un momento donde no debí hacerlo, ese fue mi error y lo reconozco, es imposible ocultarlo y tampoco es mi intención”- Laura Zabaleta. “Estoy acá para dar la cara. Los seres humanos cometemos errores y lo más importante es saber afrontarlos, las cosas que hacemos en nuestra vida generan consecuencias, así que debemos aceptarlas con responsabilidad”- Gabriela Coronado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Con toda la humildad asumo su decisión de no permitirme continuar con mi participación dentro del certamen, ustedes son una institución de valores éticos y profesionales sólidos, por eso les agradezco la oportunidad y confianza que en su momento me brindaron, fue un placer para mí estar este tiempo en sus filas”, exclamó Zabaleta, dolida por lo ocurrido. “Este concurso representaba un gran sueño para mí pero la vida continúa, debo seguir adelante, alcanzando otras metas y materializando otros sueños”, añadió la Miss, quien ahora solo pide tener la oportunidad de abrazar a los suyos cuando acabe la pandemia.

