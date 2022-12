Dos perros irrumpen en una escuela y dejan a 21 estudiantes y profesores heridos El suceso ocurría el martes cuando los pitbull entraron al patio de un colegio en Missouri. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos perros lograron entrar en el patio de una escuela de Missouri el pasado martes durante el recreo y atacaron a los estudiantes y profesores que estaban en su tiempo de descanso. De momento se contabilizan 21 personas heridas, 18 niños de 5º y 6º grado, y tres profesores. Todos se hallaban fuera de las clases del Willard Intermediate South, en un patio que no contaba con valla y, por tanto, hizo fácil la entrada de los canes. Según el medio Springfield News-Leader, la mayoría de las heridas no fueron graves, a excepción de tres niños y tres maestros que sí requirieron más atención médica por los mordiscos producidos. El resto presentaban golpes que, en muchos casos, se produjeron en medio del caos y por caídas tras su huida de los perros. policia crimen Credit: (Andrew Francis Wallace/Toronto Star via Getty Images) Las enfermeras del colegio ofrecieron sus servicios médicos inmediatamente hasta que llegaron las ambulancias al lugar de los hechos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los oficiales de Control Animal informaron a KYTV que uno de los perros no estaba vacunado de la rabia y que los dueños no pudieron demostrar que el otro lo estaba. A ambos se les hicieron las pruebas necesarias y los tests finales salieron negativo a dicha enfermedad. Según News Leader, los animales fueron puestos a dormir después.

