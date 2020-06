Mueren dos niños tras permanecer encerrados por horas en un vehículo; su padre está bajo arresto Dustin Lee Dennis le dijo a las autoridades que tras hacer un mandado con sus hijos, llegó a casa, se bajó de su camioneta y se quedó dormido una vez adentro. Aquí los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos niños menores de 5 años fallecieron luego de permanecer encerrados en un vehículo por varias horas en Oklahoma, informaron medios de comunicación locales. El trágico hecho ocurrió el sábado, 13 de junio, en Tulsa, donde la policía continúa la investigación tras arrestar al padre de los niños, Dustin Lee Dennis, de 31 años. Según reportes, el hombre le dijo a las autoridades que alrededor del mediodía del sábado condujo con los pequeños a un mini supermercado, regresó a su casa y se quedó dormido durante cuatro o cinco horas. Cuando despertó, no sabía dónde estaban sus hijos. Image zoom GOFUNDME El hombre agregó que los encontró inconscientes en el piso de su camioneta; ambos niños fueron declarados muertos cuando los paramédicos respondieron a la escena, segun el diario Daily News. Las víctimas fueron identificadas como Teagan, de 4 años, y Ryan, de 3. La causa de su muerte aún no ha sido confirmada por la policía. “Mi sobrina Teagan y mi sobrino Ryan fueron trágicamente asesinados cuando su padre los dejó en un auto caliente durante su fin de semana de visitas. No hay forma de expresar nuestro dolor o lo que está pasando mi hermana. Nadie espera pasar por esto”, escribió Chantiel Keyes, tía de los niños, en la cuenta de GoFoundme creada para ayudar a la familia a cubrir los gastos del funeral. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un vecino de Dennis aseguró que tenía un video en el que se le ve saliendo de su camioneta y cerrándola con llave sin sacar a los niños , informó la policía. "Los niños no habían sido revisados ​​durante casi cinco horas durante el tiempo que estuvieron encerrados dentro del vehículo", indica el informe de arresto. Dennis enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado.

Close Share options

Close View image Mueren dos niños tras permanecer encerrados por horas en un vehículo; su padre está bajo arresto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.