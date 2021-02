Close

Un devastador incendio en Nueva Jersey deja a dos hermanos muertos Una niña de 11 años intentó salvar a su hermanito de 8 meses de un poderoso fuego que irrumpió en su hogar. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un poderoso incendio que se desató en una casa en Nueva Jersey cobró las vidas de una niña de 11 años y de su hermanito, de 8 meses, a quien ella intentó salvar de las llamas. Las autoridades de Jersey City confirmaron que el fuego se desató alrededor de las 11:30 p.m. del jueves en el hogar donde se encontraba la pequeña junto a su madre y sus dos hermanos. Los bomberos que respondieron a la llamada de emergencia se encontraron con grandes llamaradas a su llegada, así como un fuerte humo que salía por las ventanas. "A su llegada, los bomberos se encontraron con un poderoso fuego y fuertes condiciones de humo, confinados en un solo apartamento", explicó la fiscal Esther Suárez a través de un comunicado. "Los bomberos pudieron entrar al apartamento donde encontraron a dos niños, una niña de 11 años y un bebé de 8 meses". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque controlaron el siniestro los rescatistas no pudieron evitar la muerte de los chicos. La niña, quien aparentemente intentó salvar a su hermano, falleció en el lugar de los hechos mientras que el bebé fue transportado a un hospital local donde falleció una hora más tarde, reveló el comunicado. Afortunadamente, la madre de los niños logró escapar junto a su otro hijo de 6 años. Image zoom Credit: Getty Images De acuerdo a un vecino de la familia, el incendio se propagó rápidamente y consumió el hogar en cuestión de minutos. "Toda la casa estaba incendiada, toda la casa se estaba quemando", declaró Randy Williams, a la cadena de televisión local WCBS. "Digo, llamaradas fuertes… fue una locura. Salí sin ropa y tuve que vestirme afuera. Estoy en shock y enviando mis oraciones". La cadena además reportó que tres de los bomberos recibieron atención médica por inhalación de humo. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Steven Fulop, envió sus condolencias y prometió mantener a su comunidad actualizada sobre cómo podrían ayudar a la familia. "Tan pronto tengamos información de algún familiar sobre cómo ayudar, la compartiremos. Esto es absolutamente devastador", escribió Fulop en sus redes sociales.

