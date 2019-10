Joven madre fue asesinada por su exnovio, quien también mató a sus hijas, antes de suicidarse Una joven madre fue asesinada, al igual que sus hijas pequeñas, por su exnovio, quien luego se quitó la vida. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El fin de semana terminó en tragedia para una joven madre y sus dos hijas pequeñas, quienes fueron asesinadas en Oklahoma. Las niñas, que tenían 5 y 6 años de edad, y su madre Krystle Easley murieron el sábado después de que Russell Cliburn, el exnovio de la mujer, les disparara a las tres. La policía de Lawton informó que Cliburn era el padre de las hermanitas, llamadas Emma y Kristo. No se ha revelado el posible motivo del crimen. Según los investigadores después de cometer el triple homicidio, el hombre se disparó y se quitó la vida. Se reporta que los oficiales que llegaron a la sangrienta escena aún se están reponiendo del horror de estos asesinatos. Familiares mostraron su profundo dolor al hablar con KSWO sobre las víctimas. Levi Easley, el hermano de Krystle, dijo que la familia había mostrado su preocupación en el pasado sobre el comportamiento de Russell, pero no imaginó que sería capaz de matarlas. “Nunca pensé que esto les iba a pasar a todas…para nada”, admitió. Image zoom Facebook El devastado tío dijo que sus sobrinas “estaban llenas de vida”. También recordó con nostalgia como a Krysto le encantaba bailar y describió a Emma como la niña típica, a quien “le fascinaba jugar con Barbies y colorear”. El tío añadió que las hermanitas eran inseparables. “Se agarraban las manos, se peleaban y jugaban, como cualquier familia normal”, recordó. “Eran muy divertidas”. La madre trabajaba como maestra de educación especial en la escuela elemental Carriage Hills en Lawton. La directora de la escuela, Lesa Sparks, aseguró a KSWO que “Krystel era una persona maravillosa que jamás era negativa. Le traía alegría a todos. Tocó las vidas de sus estudiantes de una manera irremplazable”. La directora concluye que la ausencia de esta querida maestra les ha dejado un gran vacío. Las tres serán enterradas juntas. La familia creó una cuenta de GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral. Que en paz descansen. Advertisement EDIT POST

