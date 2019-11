Dos muertos en espeluznante homicidio-suicidio en Nueva York El incidente es el tercer asesinato-suicidio de la ciudad en los últimos días. La policía de Nueva York dice que casi todas las víctimas de asesinatos y suicidios son mujeres asesinadas por sus parejas. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Otro asesinato-suicidio ha afectado a la ciudad de Nueva York. Un hombre disparó y mató a su ex novia e hirió a su nuevo novio dentro de su apartamento de Brooklyn el miércoles antes de suicidarse. La policía dice que fueron notificados de disparos dentro de un apartamento de Flatlands en la avenida Utica alrededor de las 2 p.m. el domingo. Los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Darnell Solomon, de 30 años, y Jened Duncan, de 24 años, con heridas de bala en la cabeza. También se encontró a un hombre de 33 años con un disparo en el pecho, pero se espera que sobreviva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Duncan y Solomon fueron llevados al Hospital del Condado de Kings, donde fueron declarados muertos, dijo la policía. Image zoom Getty Images Un portavoz de la policía de Nueva York dice que Solomon supuestamente le disparó a Duncan. La policía no confirmó de inmediato la identidad del hombre herido, pero los vecinos dicen que es el nuevo novio de Duncan. El incidente es el tercer asesinato-suicidio de la ciudad en los últimos días. La policía de Nueva York dice que casi todas las víctimas de asesinatos y suicidios son mujeres asesinadas por sus parejas y, por lo general, 2 de cada 3 nunca tuvieron contactos previos de violencia doméstica con la policía. El viernes, una mujer de 27 años fue asesinada a puñaladas y su esposo fue encontrado colgado de un árbol en un pantano cerca de la casa. Dinhwar Budhidat, de 33 años, asesinó a su esposa de 27 años en su casa ubicada en el barrio Ozone Park, al sur de Queens. La semana pasada, una niña de 5 años y sus padres fueron encontrados muertos en un departamento de Harlem. Abaynesh Schlecht Tedla fue encontrada en la cama con la garganta cortada. Su madre, Jennifer Schlecht, fue encontrada decapitada en un baño. Su padre, Yonathan Tedla, fue descubierto colgado en otra habitación. Las autoridades creen que mató a los dos antes de quitarse la vida, pero las circunstancias siguen bajo investigación. Advertisement EDIT POST

