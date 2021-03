Close

Jóvenes de 14 y 18 años culpados del asesinato de una madre hispana; recibió un balazo en la cabeza El auto de Pamela Cabriales, de 32 años, recibió seis impactos de bala mientras regresaba ed una cena conduciendo por una vía de Denver. Murió en el hospital. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos adolescentes, uno de 14 años y el otro de 18, han sido acusados por el asesinato de Pamela Cabriales, una madre hispana de 32 años que falleció luego de que su auto recibiera seis impactos de bala cuando conducía su auto por una calle de Denver, Colorado. La madre de un niñito de 6 años falleció posteriormente en el hospital. Los hechos se remontan al 20 de febrero pasado cerca de las 10:45 p.m., cuando la mujer manejaba por su auto marca Land Rover por West Colfax y la autopista interestatal 25. Un testigo contó a la policía de Denver (DPD, por sus siglas en inglés) que un sujeto estaba sentado en el asiento del pasajero de un auto tipo sedan marca Honda. De pronto el sospechoso empezó a dispararle al auto de la mujer y luego se dio a la fuga en el auto. El auto de Cabriales recibió seis impactos de bala, y la mujer fue alcanzada por al menos uno de dichos proyectiles en la cabeza, según indica The Denver Post. La mujer fue trasladada en condición "extremadamente crítica al Denver Health Medical Center donde posteriormente falleció. Investigadores encontraron restos de las balas incrustados en el parabrisas del auto de la víctima. Los sospechosos fueron identificados posteriormente como Neshan Johnson, de 18 años, y un segundo muchacho, de 14, y cuya identidad no ha sido revelada por tratarse de un menor de edad, según informó la oficina del Fiscal de Distrito de Denver. Pamela Cabriales "era una excelente madre, hermana, tía y amiga; siempre ayudaba a quien lo necesitara", se dijo por medio de una página de GoFundMe establecida para ayudar a la familia. Image zoom Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La captura de los sospechosos fue posible gracias a que al día siguiente de los hechos Katie Phillips, una mujer policía de Denver, se percató de la presencia del auto Honda aparcado afuera de un restaurante McDonald's. La agente reconoció el auto porque estaba conectado a otro incidente previo. Según un comunicado, la mujer policía persiguió a los sospechosos hasta que estos chocaron con un poste ubicado en Tejon Street y luego tumbaron un hidrante. En total 3 personas fueron detenidas por la DTD. El adolescente de 14 años ha sido acusado de homicidio en primer grado, mientras que al de 18 se le acusa de auxiliar conduciendo el vehículo de su huida.

