Miembros del club de los 7 pecados capitales fueron arrestados por asesinar a siete personas y un perro Dos hombres que decían pertenecer al misterioso club de los 7 pecados capitales enfrentan cargos por asesinar a siete personas y un perro. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Oregon arrestaron a dos hombres que estaban buscando en Alabama como autores de ocho violentos crímenes. People confirmó que John Michael Legg, de 20 años; y Frederic "Rick" Allen Rogers, de 23, enfrentan cargos por los asesinatos de tres mujeres, cuatro hombres y un perro en junio. Según informó la oficina del alguacil del condado de Morgan, ambos fueron arrestados el domingo y están en la cárcel del condado de Marion. Ambos hombres enfrentan cargos por los asesinatos de: Tammy England Muzzey, de 45 años; Emily Brooke Payne, de 21; Roger Lee Jones Jr., de 19; Jeramy Wade Roberts, de 31; William Zane Hodgin, de 18; James Wayne Benford, de 22; y una adolescente de 17 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Según los investigadores, los sospechosos supuestamente conocían a todas las víctimas. Los siete fueron encontrados sin vida tras ser baleados en una casa en Valhermoso Springs. Image zoom MARION COUNTY JAIL La policía informó durante una conferencia de prensa que Legg, Rogers y tres de las víctimas eran miembros del llamado club de los siete pecados capitales. Las autoridades no revelaron más información sobre el misterioso club, pero al parecer una discusión entre varios de ellos terminó en un fatal tiroteo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades divulgaron que Legg y Rogers supuestamente intentaron quemar la casa en la que estaban los cadáveres, antes de huir. Los sospechosos fueron detenidos tras ser encontrados viajando en un carro con placa de Alabama. Aún no se sabe si los jóvenes se declararán culpables o inocentes de los cargos que enfrentan.

