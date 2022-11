La terrible razón por la que dos estudiantes mataron a su profesora de español Dos estudiantes de una secundaria de Iowa mataron a su maestra de español el año pasado luego de que diera una mala nota en clase, han revelado ahora las autoridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeremy Everett Goodale, Nohema Graber y Willard Noble Chaiden Miller Credit: Zach Boyden-Holmes/The Register/USA Today Network/Sipa USA/The Grosby Group (2); FAIRFIELD PD Dos estudiantes de una secundaria de Iowa mataron a su maestra de español el año pasado luego de que les diera una mala nota en clases, según revelaron ahora las autoridades. "Se cree que la mala nota es el motivo del asesinato de Graber que conecta directamente a Miller", dicen los documentos judiciales presentados por el fiscal del condado de Jefferson, Chauncey Moulding, y el fiscal general adjunto de Iowa, Scott Brown., según ABC News. Willard Miller y Jeremy Goodale, de 16 años, fueron arrestados y acusados ​​del asesinato de su maestra Nohema Graber, de 66 años, en la localidad de Fairfield el 2 de noviembre de 2021. Antes del trágico suceso, Miller se había reunido con la maestra en la escuela secundaria Fairfield para hablar sobre su mala nota en su clase, según han descubierto los investigadores del caso. Ese mismo día en la tarde, la maestra se llegó en su camioneta a un parque donde solía caminar todos los días después de clases. Jeremy Everett Goodale y Willard Noble Chaiden Miller Jeremy Everett Goodale y Willard Noble Chaiden Miller | Credit: Zach Boyden-Holmes/The Register/USA Today Network/Sipa USA/The Grosby Group (2) Testigos luego contaron que vieron salir del parque a dos jóvenes en el asiento delantero de la camioneta, que dejaron al final de un camino. Un día después se encontró el cadáver golpeado de la maestra escondido debajo de una lona, ​​una carretilla y traviesas de ferrocarril. De acuerdo con la información difundida por diversos medios con acceso a los documentos del caso, la maestra habría sido golpeada hasta la muerte con un bate de béisbol. Miller, por su parte, dijo a la policía que estaba frustrado con la forma en que Graber enseñaba español y que estaba enojado porque la baja calificación que le dio estaba bajando su promedio general. No obstante, en un primer momento negó cualquier participación en el incidente, aunque "más tarde declaró que tenía conocimiento de todo pero no participó", alegando que un "grupo itinerante de niños enmascarados" mató a Graber y lo obligó a deshacerse del cuerpo, según los documentos judiciales. Los documentos también apuntan que un testigo proporcionó imágenes de una conversación de Snapchat "que identifican las admisiones de Goodale de que actuó en concierto con otra persona para provocar la muerte de Graber". El próximo 20 de marzo tendrá lugar el juicio de Miller en Council Bluffs, y el de Goodale el 5 de diciembre en Davenport.

