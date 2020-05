Dos eclipses en el mes de junio: ¡te contamos dónde y cuándo se verán! Con solo unos días de diferencia, el cielo será escenario de dos increíbles fenómenos astronómicos únicos en su clase. ¡Aquí está todo lo que tienes que saber! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este mes de junio, con solo unos días de diferencia, podremos ser testigos de dos fenómenos astronómicos poco comunes, un eclipse penumbral y otro anular solar, que se podrán seguir desde distintas partes del globo. El primero, también conocido como Luna de fresa, ocurre cuando la luna pasa a través de la penumbra terrestre ocasionando un sutil oscurecimiento de su superficie. Este fenómeno debe su nombre a que las fresas silvestres comienzan a madurar en junio. También se le llama luna caliente por la llegada del verano, según el sitio Time and Date. Este eclipse se podrá observar entre el viernes 5 y el sábado 6 de junio en gran parte de Asia, Europa, Australia, África y el sudeste de América del Sur. Image zoom Getty Images Los expertos señalan que el eclipse comenzará a partir del 5 de junio a las 11:15 PM (hora UTC) . Continuará hasta el 6 de junio a las 2:34 AM (hora UTC) . Su punto máximo será visible a las 12:54 AM (hora UTC). La duración total es de tres horas y 18 minutos, según el diario indio First Post. "La parte exterior de la penumbra de la tierra está tan pálida que no notarás nada hasta que el borde de la luna se haya deslizado al menos hasta la mitad", dijo Alan MacRobert, editor de la revista Sky & Telescope. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El segundo fenómeno se conoce con el nombre eclipse anular del sol y ocurre cuando la luna oculta el centro del Sol, con lo que el satélite adquiere una aureola dorada. Este fenómeno también se conoce como anillos de fuego. Image zoom Este eclipse se observará el domingo 21 de junio en gran parte de Asia, África, el sur y este de Europa, además de el norte de Australia y el Pacífico. El mismo fenómeno del eclipse penumbral de la luna volverá a ocurrir el 29 de noviembre de 2020 y será visible desde Norteamérica.

