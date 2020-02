Matan a puñaladas y tiros a dos delfines en Florida: buscan a los responsables del crimen Las autoridades en Naples, Florida, buscan a los responsables de la muerte de dos delfines aniquilados a tiros y puñaladas: se ofrece una recompenza. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades al sur de Florida están buscando a los responsables que quienes aniquilaron de horrible manera a dos delfines en las costas de Naples. Los mamíferos fueron encontrados hace unos días y ambos mostraban señales de haber sido apuñalados y baleados. Al parecer los incidentes han ocurrido de forma separada. Primero, bioólogos de la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de Florida encontraron a un delfín herido de muerte con lo que aparentaba ser un objeto punzocortante o una bala. Esa misma semana expertos del refugio para animales marinos Emerald Coast Wildlife Refuge rescataron a otro delfín con un balazo en su lado izquierdo en las playas de Pensacola, según se detalla en su página oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, pos sus siglas en inglés) Ante los perturbadores hechos la NOAA, através de su división del cumpliemiento del orden, está ofreciendo una recompenza de hasta $20,000 para localizar a quien resulte responsable de tal atrocidad. Image zoom Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las noticias resultan más alarmantes pues según las autoridades en mayo pasado encontraron a otro delfín con una herida de objeto punzocortante en la cabeza. El hallazgo se produjo en la isla de Captiva, frente a las costas de Florida. Dicha investigación “aún continúa” según señala el comunicado de la NOAA. Se invita al público a contactar la línea directa al (800) 853-1964 con cualquier información que ayude a encontrar a los responsables. Advertisement

