Arrestan a dos personas por el brutal asesinato de estudiante universitario hispano encontrado en desierto El cadáver de Juan Carlos Hernández, de 21 años, fue encontrado en el desierto de Mojave en California. Arrestan a dos personas en conexión con el crimen. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cadáver de Juan Carlos Hernández, un estudiante universitario de 21 años, fue encontrado en el desierto de Mojave en California la semana pasada. Dos personas fueron recientemente arrestadas en conexión con el brutal crimen. Ethan Kedar Astaphan, de 27 años, enfrenta cargos de asesinato y Sonita Heng, de 20 años, enfrenta cargos por ser cómplice, reveló la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles. La policía encontró los restos de Hernández enterrados cerca de la autopista Interstate 15 en San Bernardino, reportó PEOPLE. El joven estudiaba en El Camino College y fue reportado como desaparecido por su familia la noche del 22 de septiembre. El joven fue visto por última vez esa noche cuando salía de su trabajo, un dispensario de marihuana en el sur de Los Ángeles. Hernández le mandó un mensaje de texto a su madre diciéndole que llegaría pronto a casa, reportó el diario Los Angeles Times. Image zoom Juan Carlos Hernández | Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 24 de septiembre las autoridades encontraron su carro a unas dos millas de su trabajo. Por las próximas ocho semanas sus familiares lo buscaron sin cesar, presionando a los policías para que siguieran investigando y ofrecieran una recompensa si alguien daba información sobre su paradero. Su madre Yajaira Hernández lamentó a Los Angeles Times: "Este no era el final que deseábamos o que esperábamos, pero aún así me siento bendecida de que encontramos su cuerpo". Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a su familia durante este momento tan doloroso. Astaphan y Heng están en la cárcel y tendrán que presentarse en la corte el 1 de diciembre.

