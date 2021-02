Close

Dos agentes del FBI muertos y tres heridos en un operativo en el sur de la Florida El tiroteo es considerado como uno de los más mortíferos en la historia de la agencia. Aquí los detalles de lo sucedido. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos agentes del FBI murieron y tres resultaron heridos en un tiroteo que se produjo este martes por la mañana cuando iban a ejecutar una orden judicial en la residencia de un hombre acusado de pornografía infantil en Sunrise, Florida. El enfrentamiento considerado uno de los más sangrientos en la historia de la agencia policial se produjo alrededor de las 6:00 de la mañana en Sunrise, en el condado de Broward y al oeste de Fort Lauderdala. Los agentes estaban en la casa del sospechoso en un caso de pornografía infantil y violencia contra menores, indicaron el agente especial del FBI en Miami Michael D. Leverock y el presidente de la Asociación de Agentes del FBI, Brian O'Hare. Según el diario The Miami Herald, la policía de Sunrise dijo que el sospechoso, cuya identidad aún no ha sido revelada, se había atrincherado varias horas en la residencia ubicada escondido en un complejo de apartamentos para finalmente quitarse la vida. Image zoom Credit: Joe Raedle/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El director del FBI, Christopher Wray, identificó a los agentes asesinados como Dan Alfin y Laura Schwartzenberger, agentes veteranos en la lucha contra la pornografía infantil y el abuso de menores. Dos de los agentes del FBI heridos fueron trasladados al hospital y se encuentran en situación estable, mientras que el tercer agente herido no tuvo que ser hospitalizado, informó CNN. "Todos los días, los agentes especiales del FBI se ponen en peligro para mantener a salvo al pueblo estadounidense. El agente especial Alfin y la agente especial Schwartzenberger ejemplificaron hoy el heroísmo en defensa de su país. El FBI siempre honrará su último sacrificio y siempre estará agradecido por su valentía", dijo Wray en un comunicado. Schwartzenberger, de 43 años, se unió al FBI en 2005 y fue parte de la brigada de crímenes violentos contra menores en la oficina en Miami de la agencia, mientras que Alfin, de 36 años, que había sido agente especial desde 2009 y fue asignado al grupo de trabajo sobre explotación infantil de Miami, reportó el The New York Times.

