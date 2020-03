Google honra a la primera persona que demostró que lavarse las manos salva vidas El científico húngaro Ignaz Semmelweis hizo importantes aportes a la ciencia y a la prevención de enfermedades. ¡Descubre qué y cómo lo hizo! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La compañía Google se unió a las campañas realizadas por los organismos internacionales de la salud sobre la importancia de lavarse las manos frecuentemente para evitar contagios virales como el COVID-19. ¿Cómo lo han hecho? En el arte gráfico de la página principal del buscador de internet, Google ha destacado al médico húngaro Ignaz Semmelweis, a quien se le atribuye haber descubrierto en el siglo 19 que lavarse las manos ayudaba a que una enfermedad no se pasara de persona a persona. Google además comparte que Semmelweis se dedicó a encontrar la causa de la fiebre infantil que elevó las tasas de mortalidad materna en Europa. En sus investigaciones descubrió que los médicos estaban transmitiendo infecciones de previas operaciones y autopsias a madres susceptibles a través de sus manos. Image zoom Google “Hoy, Semmelweis es ampliamente recordado como ‘el padre del control de infecciones’, acreditado por revolucionar no solo la obstetricia, sino también el campo médico, informando a generaciones más allá de la suya que el lavado de manos es una de las formas más efectivas para prevenir la propagación de enfermedades”, cita Google en su página. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gigante de la tecnología señala que pese a su importante hallazgo, sus teorías se tomaron con escepticismo y tuvieron que pasar varias décadas hasta que sus recomendaciones higiénicas fueron validadas por la aceptación generalizada de la "teoría de los gérmenes de la enfermedad", la cual propone que los microorganismos son la causa de una amplia gama de enfermedades. Image zoom Getty Images Semmelweis nació en Budapest, Hungría, el 1 de julio de 1818, y obtuvo un doctorado en la Universidad de Viena y una maestría en partería. Un día como hoy, en 1847, fue nombrado Jefe de Residentes en la clínica de maternidad del Hospital General de Viena, donde llevó a cabo sus deducciones y estudios de campo. Advertisement

Close Share options

Close View image Google honra a la primera persona que demostró que lavarse las manos salva vidas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.