Conmovedor mensaje del patinador mexicano tras despedirse de los juegos de invierno de Beijing Donovan Daniel Carrillo Suazo no pudo alcanzar la medalla olímpica y envió un estremecedor mensaje a todos los que lo apoyaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Donovan Daniel Carrillo Suazo Donovan Daniel Carrillo Suazo | Credit: ustin Setterfield/Getty Images Si bien el patinador Donovan Daniel Carrillo Suazo no pudo alcanzar una medalla olímpica, el joven le ha dado demasiadas alegrías a México con su despliegue de talento en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Ahora que tuvo que despedirse de las olimpiadas, el patinador mexicano envió un conmovedor mensaje. "Después de 14 años cumplí el sueño que tuve desde los 8 años. Y hoy a mis 22 comienza uno nuevo, estoy convencido de que toda esta experiencia en Beijing me ayudará para construirme como deportista, seguiré preparándome y esforzándome al máximo porque estoy convencido que aún hay mucho por lograr", dijo. Por último, agradeció a todos aquellos que confiaron en él durante este tiempo. "Gracias por ser parte de esta experiencia y por acompañarme en cada momento ♥️🙌🏼", insistió. Carrillo Suazo, de 22 años, compitió en la final de patinaje artístico individual masculino, al ritmo de temas como "Perhaps, perhaps, perhap", "Sway" y "María", y finalmente concluyó su participación con una calificación de 218.13. Donovan Daniel Carrillo Suazo Donovan Daniel Carrillo Suazo | Credit: ustin Setterfield/Getty Images Aunque no resultó ganador, puso bien en alto el nombre de México en una disciplina en la que ese país no competía desde hacía unos 30 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos fueron los seguidores que le dejaron mensajes de aliento al joven y de agradecimiento por representar a México. "¡Pusiste a todo México con la piel chinita! ¡Qué fregón que seas Mexicano! 🇲🇽"; "eres grande Donovan! Muchas felicidades 👏🏼👏🏼"; "felicidades! Ayer lo hiciste increíble ❤️🔥 gracias por inspirarnos tanto"; "piel chinita. Me inspiraste muchísimo. Gracias❤️", le dijeron.

