¡Estos son los famosos que esta noche cantarán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe! Aracely Arámbula, Patricia Manterola, Carlos Rivera, Lucero y muchos más... Aquí todos los detalles de las retransmisiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mañana domingo, 12 de diciembre, México festeja una de las fechas más celebradas del año, el día de la Virgen de Guadalupe. Como manda la tradición, el pueblo mexicano le canta esta noche las mañanitas a la morenita del Tepeyac, y hoy suceden las emotivos programas en el que grandes de la música y la televisión rinden homenaje a la reina de corazones de millones de mexicanos. Pese a que la pandemia cerró como nunca antes el acceso a los fieles para celebrar este día tan especial, este año los devotos de la guadalupana sí podrán acceder a la Basílica de Guadalupe a rendir homenaje a su virgencita. Televisa comienza su programación especial hoy a partir de las once de la noche. Julieta Lujambio conduce al frente de las cámaras y los artistas invitados son Lucero, Mijares, Erik y Mía Rubín, María Victoria, Carlos Rivera, Pandora, Gala Montes, Daniela Romo, Guadalupe Pineda, Patricia Manterola, José Luis Duval y Carolina Ross, quienes realizarán sus interpretaciones acompañados del Mariachi Gama Mil. TV Azteca se adelanta quince minutos a su competencia, y los encargados de cantar las mañanitas serán Aída Cuevas, Germán Montero, Valeria Cuevas, Alexander Acha, Edith Márquez, Aracely Arámbula, La Adictiva, Joss Favela y Margarita, la diosa de la cumbia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así de emocionada se mostraba Patty Manterola de cantarle a su virgencita, el aniversario del día de su boda con Forrest Kolb: "¡ES HOY! Es hoy… ¡Ya lista, honrada y MUY emocionada para cantarle con todo mi amor y humildad a nuestra virgencita hermosa! No se pierdan el especial de "Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe" junto a un gran elenco 😍 ESTA NOCHE a partir de las 11pm por el Canal de las Estrellas". Unos momentos musicales muy emotivos para los devotos de la virgencita no solo en México, también alrededor del mundo. ¡No te lo pierdas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Estos son los famosos que esta noche cantarán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.