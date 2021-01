Close

Los últimos días de Donald Trump en la Casa Blanca: ¿qué pasará? Donald Trump reacciona a la victoria de Joe Biden tras ser ratificada por el Congreso. ¿Se irá pacíficamente de la Casa Blanca? ¿Será destituido de su cargo? Las últimas noticias de Washington D. C. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Donald Trump tiene los días contados en la Casa Blanca y muchos se preguntan cómo será su salida del poder. Se ha reportado que se ha considerado la posibilidad de iniciar un segundo proceso para intentar destituirlo e incluso se ha valorado usar la enmienda 25 para sacarlo de la presidencia, poniendo a Mike Pence en su lugar hasta que Joe Biden asuma el poder. Después de que el Congreso ratificara la victoria electoral de Biden y Pence confirmara que sería el presidente número 46 de Estados Unidos, la reacción de Trump no se hizo esperar. Image zoom Credit: (Tasos Katopodis/Getty Images) Aunque Trump ha sido bloqueado de las redes sociales después de que muchos lo culparan de incitar a sus simpatizantes a congregarse en Washington y atacar el Capitolio, expresó su sentir a través de la cuenta de Twitter de Dan Scavino, el subjefe del Gabinete de Comunicaciones de la Casa Blanca y Director de Redes Sociales. "Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me confirman, habrá, sin embargo, una transición ordenada el 20 de enero. Siempre he dicho que continuaremos nuestra lucha para garantizar que solo se cuenten los votos legales. Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, ¡es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande!", dijo Trump. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Joe Raedle/Getty Images) La relación entre Trump y su vicepresidente Mike Pence parece ser cada día más tensa y distante. Pence ha sido criticado por simpatizantes radicales de Trump y por el actual presidente por no apoyarlo en estos momentos críticos. En sus redes sociales, Pence le dio las gracias a los agentes de la policía en Washington por restaurar el orden en el Capitolio después de los disturbios. Además le dijo a los manifestantes al regresar al Capitolio a resumir las labores del Congreso ayer: "No ganaron. La violencia nunca gana. La libertad gana". El vicepresidente aseguró: "El mundo volverá a ser testigo de la resiliencia y la fuerza de nuestra democracia". Image zoom Credit: (J. Scott Applewhite - Pool/Getty Images) Las imágenes de la destrucción en el Capitolio, de los manifestantes y los policías armados en Washington D. C. han causado conmoción a nivel mundial. Image zoom Credit: (Chip Somodevilla/Getty Images) "El mundo está mirando y como muchos estadounidenses estoy en shock y entristecido porque nuestra nación, que durante tanto tiempo ha sido un faro de luz, de esperanza y democracia, está viviendo un momento tan oscuro", expresó Biden en sus redes sociales, asegurando que el país va a salir adelante.

