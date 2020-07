¡Donald Trump abre camino para que los dreamers logren la ciudadanía! El presidente de los Estados Unidos confirmó en exclusiva con Telemundo que anunciará en cuatro semanas una profunda reforma migratoria basada en una ley de méritos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En una entrevista exclusiva concedida hoy a la cadena Telemundo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, aseguró a José Díaz Balart que durante este mes se realizará una gran reforma migratoria por orden ejecutiva que abrirá finalmente el camino para los dreamers hacia la ciudadanía. “Me estoy haciendo cargo de DACA” afirmó el republicano. “DACA va a estar bien. En las próximas semanas voy a firmar una gran orden ejecutiva migratoria y voy a incluir a DACA”, dijo asegurando además al periodista que le estaba dando breaking news. “La Corte Suprema me ha dado poder para ello, va a ser parte de una gran ley por méritos y la gente va a estar muy contenta”, confirmó. Image zoom En cuanto al significado de los “méritos”, según aclaró Telemundo, es un sistema que terminaría el método en que ahora las green cards permiten a los ciudadanos y residentes legalizar la situación de hijos, esposos, padres, etc. para que puedan vivir en el país. Image zoom De este modo, fomentaría la entrega de visas de trabajo concedidas de acuerdo a un sistema de puntos según los méritos de las personas que apliquen como el grado de educación, la experiencia laboral anterior, la edad, la capacidad de hablar inglés y otros aspectos que verán la luz durante las próximas y definitivas cuatro semanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook/Find Vanessa Guillen Al ser preguntado por Vanessa Guillén, la soldado recientemente asesinada en la base de Fort Hood, el presidente aseguró que “es algo terrible” y que ordenó un reporte profundo del caso que le llegará este próximo lunes.

