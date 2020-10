Presidente Donald Trump está camino al hospital tras dar positivo al coronavirus El presidente Donald Trump será ingresado en el hospital Walter Reed tras sufrir síntomas del coronavirus como fatiga y fiebre. Los detalles de esta noticia de última hora. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presidente Donald Trump está camino al hospital Walter Reed tras sufrir fatiga y fiebre, según reportes. Tras revelar esta mañana que él y la primera dama Melania Trump han dado positivo al coronavirus, hoy fue llevado en helicóptero al hospital, que está a unas nueve millas de la Casa Blanca. Se espera que Trump, de 74 años, sea ingresado y pase varios días en este hospital militar en Bethesda, Maryland. Según la secretaria de prensa del presidente, Kayleigh McEnany, Trump ha tenido "síntomas leves" y se hará un chequeo médico solo como precaución. Trump estará trabajando desde la oficina presidencial del hospital Walter Reed en los próximos días. Image zoom (Win McNamee/Getty Images) El doctor de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo que el presidente ha sentido fatiga y está tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria. Según Conley, la primera dama solo se ha quejado de tos y dolor de cabeza. Su hijo Baron Trump, de 14 años, resultó negativo al coronavirus y se están tomando precauciones para que no se contagie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Drew Angerer/Getty Images) La noticia de la hospitalización del presidente estadounidense y su diagnóstico de coronavirus ha causado gran preocupación. El vicepresidente Mike Pence lo reemplazó en una llamada que Trump tenía pautada con gobernadores, y el presidente se está tomando un descanso hasta recuperarse. Su asesora Hope Hicks dio positivo al virus y poco después, el presidente y la primera dama también recibieron un diagnóstico de coronavirus. "Lo superaremos juntos", expresó Trump en Twitter sobre su crisis de salud. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Presidente Donald Trump está camino al hospital tras dar positivo al coronavirus

