Un hombre que se tomó foto con Donald Trump hace 5 días dio positivo al coronavirus Mira la foto que circula en las redes sociales en la que se ve al funcionario del gobierno brasileño junto a Trump y al vicepresidente Mike Pence. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Uno de los funcionarios que acompañó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump hace cinco días en Florida dio positivo a las prueba del COVID-19. Se trata del secretario de prensa, Fabio Wajngarten, quien participó en el encuentro privado con Trump y el vicepresidente Mike Pence en el complejo de Mar-a-Lago, Florida, confirmó el jueves el gobierno de Brasil. De acuerdo con el periódico The New York Times, Wajngarten dio positivo a dos pruebas que se hicieron por separado después de regresar a su casa con síntomas de gripe. La foto que circula en todas las redes sociales en la que se ve al ministro juntos al empresario Alvaro Garnero, Pence y Trump fue dada a conocer por el mismo Wajngarten a través de su cuenta de Instagram. “Saludo al presidente Jair Bolsonaro por la increíble reunión con el presidente Donald Trump”, fue parte del mensaje que compartió en una de sus imágenes. Otras personalidades que estuvieron presentes en la reunión fueron Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, informó el Times. La oficina de Bolsonaro expresó en un comunicado de prensa que estaban "adoptando todas las medidas preventivas necesarias para preservar la salud del presidente y la delegación que lo acompañó en el reciente viaje oficial a Estados Unidos”. La Casa Blanca aseguró que ni Trump ni Pence casi no tuvieron contacto con Wajngarten y por tanto no ven la necesidad de hacerse la prueba. Advertisement

Close Share options

Close View image Un hombre que se tomó foto con Donald Trump hace 5 días dio positivo al coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.