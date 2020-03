Donald Trump dona parte de su salario a la lucha contra el coronavirus El presidente Donald Trump decidió donar su salario para ayudar a la lucha contra el coronavirus By Isis Sauceda ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El presidente Donald Trump donó parte de su salario a los esfuerzos para combatir la epidemia de coronavirus, que además de empezar a cobrarse víctimas en Estados Unidos también ha puesto en jaque los mercados bursátiles. Tras ser criticado por restar inicialmente importancia a la epidemia, que incluso ha calificado de “fraude”, el mandatario decidió donar $100,000 procedentes de su salario al departamento de Salud y Servicios Humanos. “El presidente Donald Trump se comprometió a donar su salario durante su mandato. Como parte de esa promesa y para proteger a los estadounidenses, donará su salario del cuarto trimestre del 2019 para apoyar los esfuerzos que se están llevando a cabo para enfrentar, contener y combatir el coronavirus”, anunció en su cuenta de Twitter la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, junto una copia del cheque del presidente. Image zoom Como recuerda People, Trump ha donado desde que tomo posesión del cargo en enero de 2017 su salario a diferentes causas, como la educación infantil o el Servicio de Parques Nacionales. Pese a que ha asegurado que es el primero en hacerlo, la verdad es que ya otros mandatario en la historia del país han donado su salario. Image zoom El presidente se mantiene optimista de cara a la capacidad del país y el gobierno federal en concreto para afrontar la epidemia originada en China y que se ha extendido en unos meses a los cinco continentes. Hasta el momento se han registrado al menos 135 casos de coronavirus en Estados Unidos, de los que 11 han concluido con la muerte del paciente. Advertisement

Donald Trump dona parte de su salario a la lucha contra el coronavirus

