Ricky Martin y Demi Lovato piden que Trump salga ya de la Casa Blanca Ricky Martin y Demi Lovato piden que Donald Trump sea removido de la Casa Blanca después de los disturbios en el Capitolio. Esto fue lo que dijo Trump en su último discurso y en Twitter. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Donald Trump sigue causando controversia en sus últimos días en la Casa Blanca. Figuras como los cantantes Ricky Martin y Demi Lovato piden que sea destituido y removido de su cargo de inmediato después de ser criticado por motivar a los asaltantes del Capitolio y llamarlos "patriotas". Image zoom Credit: (Tasos Katopodis/Getty Images) En un discurso que fue pre-grabado, Trump dijo a la nación: "Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia. A aquellos que se implicaron en actos de violencia y destrucción: ustedes no representan a nuestro país. Y a aquellos que rompieron la ley: pagarán por ello". Sin embargo, un mensaje que publicó en Twitter después de este discurso volvió a causar polémica. “Los 75,000,000 de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, ESTADOS UNIDOS PRIMERO y HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro. ¡No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ningún modo, manera o forma!”, afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Delante de la pantalla del televisor esperando que se invoque la enmienda 25. #Sáquenlo", escribió Ricky Martin en Instagram. La cantante Demi Lovato expresó el mismo sentimiento en sus redes sociales, ofreciendo el número del Congreso y pidiendo a sus seguidores que llamaran a exigir que sacaran a Trump de su cargo. Image zoom Credit: (Pete Marovich/Getty Images) Parece estarle lloviendo sobre mojado a Trump al cerrarse su ciclo en el poder. Algo que aclaró es que no estará presente en la toma de posesión de Joe Biden como presidente 46 de Estados Unidos. "Para todos los que han preguntado, yo no iré a la inauguración el 20 de enero", expresó en Twitter.

