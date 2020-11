Close

Donald Trump accede a iniciar la transición al gobierno de Joe Biden Si bien no ha aceptado públicamente su derrota, Donald Trump autoriza el inicio de la transferencia de poder al presidente electo. Joe Biden nominó al cubano Alejandro Mayorkas como jefe de seguridad nacional de su nuevo gobierno. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Donald Trump aún no anuncia públicamente su derrota y sigue argumentando que hubo fraude en las elecciones presidenciales. Sin embargo, casi tres semanas después de las elecciones, Trump ha autorizado el inicio de la transición de poder al nuevo gobierno de Joe Biden. Emily Murphy de la Administración de Servicios Generales del gobierno federal (GSA por sus siglas en inglés), envío el lunes una carta al presidente electo Joe Biden informándole que pondrá a su disposición los recursos necesarios para el inicio formal de la transferencia de poder. Image zoom Credit: JIM WATSON,SAUL LOEB/AFP via Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Trump le dio el visto bueno a su decisión. "[Pensando] en el mejor interés de nuestro país, estoy recomendando que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario en relación con los protocolos iniciales y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo", expresó en Twitter. El presidente electo compartió un mensaje en Instagram el 12 de noviembre lleno de esperanza. "Yo creo en la posibilidad de este país. Siempre estamos mirando hacia adelante, hacia una América que es más libre y más justa; hacia una América que crea trabajos con dignidad y respeto; hacia una América que cura enfermedades como el cáncer y el Alzheimer; hacia una América que jamás deja a alguien atrás; hacia una América que no se rinde. Esta es una gran nación". Biden ya ha elegido a gran parte de su gabinete y escogió al cubano Alejandro Mayorkas para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Image zoom Credit: (Mark Makela/Getty Images) Mayorkas, nacido en La Habana, es el primer latino e inmigrante en ocupar el puesto de secretario del Departamento de Homeland Security (DHS). El abogado de 61 años fue director del servicio de inmigración (USCIS) y segundo al mando del DHS durante el gobierno de Obama. Otros tres hispanos también serán parte del nuevo gobierno de Biden. Julie Chávez Rodríguez, nieta del líder de derechos civiles César Chávez y subdirectora de campaña de Biden, será la nueva directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Julissa Reynoso Pantaleón será la jefa de gabinete la próxima primera dama, Jill Biden. Anthony Bernal también trabajará con Jill Biden como su asesor principal. Sin duda los ojos del mundo estará sobre Estados Unidos el 20 de enero cuando se celebre la toma de posesión del presidente número 46 en la Casa Blanca.

