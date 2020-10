Close

Capturan a dominicano buscado por el asesinato de una joven mexicana en El Bronx Domingo Berroa fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York listo para viajar con boleto sin regreso a Santo Domingo. Se le buscaba por la muerte de Wendolín G. Ortiz. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Domingo Berroa, el sospechoso de haber participado en un mortal tiroteo ocurrido el lunes pasado en un club del Bronx, fue detenido este martes en un aeropuerto de Nueva York listo para viajar con boleto sin regreso a Santo Domingo, República Dominicana. Hacia las 8:15 a. m., hora local, elementos del escuadrón de crímenes violentos del Bronx y policías de la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey arrestaron al sujeto de 33 años en la terminal 4 del aeropuerto John F. Kennedy, en Queens. El hombre es buscado por el violento incidente que causó la muerte de la joven Wendolín G. Ortiz, de 19 años. Los hechos se remontan al tiroteo ocurrido hacia las 7:00 a. m. del pasado lunes cuando se recibió una llamada al 911 alertando sobre disparos escuchados en el interior del club ubicado en la avenida Jerome y la intersección de North Street, en el barrio de University Heights. Ahí encontraron a Ortiz con un impacto de bala en el torso. La adolescente fue llevada de urgencia al hospital Saint Barnabas, donde se pronunció su fallecimiento. Según Telemundo 47 la joven no era el blanco del tiroteo y, para colmo de males, ella ya había presenciado otro tiroteo hace cuatro meses en la misma locación. Image zoom Domingo Berroa Twitter/@NYPDDetectives Según su familia, Wendolín estudió en la escuela secundaria Satellite Academy High School y soñaba con acudir a una academia de belleza y abrir su propio negocio. Imagen tomada de la campaña en GoFundMe donde se están recaudando fondos para su funeral. Image zoom Wendolín Ortiz GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el tiroteo también resultaron heridos otros dos hombres de 28 y 30 años, quienes sobrevivieron. Según testigos, en el interior del local se encontraban unas 30 personas y aún había un DJ tocando música a esas horas. Según los vecinos, el lugar realiza fiestas que continúan hasta altas horas de la mañana siguiente, a pesar de la pandemia, informa NBC. Eli Alpacata, padrastro de la víctima, dijo a medios locales que la joven estaba saliendo con un promotor que frecuentaba el club, el cual aparentemente operaba sin licencia. Berroa, quien tiene un historial criminal previo, fue llevado al cuartel 44 en El Bronx, donde se le interrogó. Enfrenta cargos de asesinato y posesión criminal de un arma.

