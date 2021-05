Alcalde de California renuncia a su puesto tras ser acusado de abuso sexual por nueve mujeres Dominic Foppoli renunció a su puesto de alcalde en Windsor, California, después de que nueve mujeres lo acusaran de conducta sexual inapropiada. Una de las mujeres que lo denunció fue Farrah Abraham, estrella del reality show Teen Mom. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que nueve mujeres lo acusaran de abuso sexual, Dominic Foppoli renunció este viernes a su puesto de alcalde de Windsor, California. El político se declaró inocente de las acusaciones en su contra. Una de las mujeres que lo denunció es Farrah Abraham, la antigua estrella de los reality shows 16 and Pregnant y Teen Mom, reportó el diario The San Francisco Chronicle. En abril, Abraham, de 29 años, lo denunció con la policía en Palm Beach, y según reporta PEOPLE, hay "una investigación criminal abierta y activa". Estas mujeres lo acusan de conducta sexual inapropiada, que va desde violación hasta exposición sexual no deseada. El abogado de Abraham alega que Foppoli, de 39 años, la agredió mientras ellos estaban de visita en Palm Beach en marzo. Según el reporte policial, ella lo acusa de "agresión sexual". Dominic Foppoli Credit: TOWN OF WINDSOR El abogado de Abraham reveló a PEOPLE que su cliente tiene evidencia física del incidente que le ha mostrado a las autoridades y exige justicia. Farrah Abraham Credit: Amanda Edwards/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otras ocho mujeres antes habían acusado a Foppoli de supuesta agresión sexual o conducta sexual inapropiada. Según The Press Democrat, una de las mujeres que lo acusa de violación es la concejala de Windsor, Esther Lemus, quien denunció que la drogó en dos ocasiones el año pasado y la obligó a tener relaciones sexuales. Rachel Hundley, la antigua alcaldesa de Sonoma, lo acusó de conducta sexual inapropiada. Hundley lo acusa de subirse encima de ella en la habitación de un hotel hace seis años y desnudarse frente a ella sin su consentimiento, según reveló al diario The San Francisco Chronicle. Rosa Reynoza reemplazará a Foppoli como la nueva alcaldesa.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Alcalde de California renuncia a su puesto tras ser acusado de abuso sexual por nueve mujeres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.