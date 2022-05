Madre de Debanhi Escobar rompe el silencio: "Siento mucho dolor" Dolores Bazaldúa habla por primera vez de lo ocurrido a su hija Debanhi Escobar y asegura que hablará en nombre de la joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que ocurrió la desaparición de Debanhi y, tras se encontrada muerta, su padre Mario Escobar ha sido el encargado de hacer todas las declaraciones públicas; aunque el profesor de secundaria dejó claro que en todo el proceso ha estado trabajando de la mano con su esposa, Dolores Bazaldúa, ella estaba muy afectada para enfrentar a los medios. Ahora, la madre de la joven rompe el silencio. "Soy Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi", comenzó en un video que dio a conocer en el canal de YouTube de su esposo Mario Escobar. "Como mamá, como padres, hemos sufrido mucho la pérdida de nuestra hija. Más por todas las circunstancias en que pasaron las cosas. Me han llegado muchos mensajes en las diferentes redes sociales, muchas personas se preguntan: ¿Dónde está la madre, por qué no quiere salir? El aparecer en cámaras no quiere decir que dejo de ser la mamá de Debanhi. Simplemente siento mucho dolor y no me siento en condiciones de dar entrevistas". La señora continuó. "Ustedes no se imaginan cómo me siento, las madres y las personas que realmente han padecido por esto son las personas que me comprenden, cuando andábamos en la búsqueda muchas personas se nos acercaron, que tienen mucho tiempo de no saber de sus hijos y de sus hijas, yo desconocía todo esto, desgraciadamente ahorita que estoy pasando por esto me doy cuenta de las muchas injusticias que hay", advirtió. La profesora mencionó que a su primogénita "le han puesto muchos calificativos" porque ahora no tiene voz; sin embargo, como padres hablarán en su nombre. "En los audios en los videos, escucho muchas cosas escucho muchas cosas en las que dicen 'Ella era la que se drogaba', 'ella era la que compró el vodka', 'ella era la de todo', desgraciadamente ella no está para defenderse", mencionó. Debanhi Escobar y sus padres Credit: Cortesía: Mario Escobar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bazaldúa dejó claro que espera que las autoridades resuelvan el caso y no duda en "seguir luchando por todas esas injusticias"; lo cual, hubiera deseado Debanhi. "Como sociedad creemos en la justicia, creemos que nos van a defender, espero que así sea. Lo único que quiero y exijo es que se aclare eso, que salga el culpable o los culpables", enfatizó. "Estoy muy triste, muy dolida. Ustedes no se imaginan cómo me siento. Nada más las madres, las personas que han padecido por esto, son las personas que me comprenden", confesó. "Es una pesadilla que quisiera que ya terminara". "[En este proceso] Dolores es el cerebrito", Mario Escobar Hace unos días, Mario Escobar dio a conocer a People en Español que su esposa, con quien ha estado casado por 28 años, ha llevado este proceso "con mucha entereza, con mucha paciencia" y aseguró que son un equipo que "no nos va a destruir nada" y "siempre estamos complementándonos". "Tratamos de estar juntos siempre en todo. Dolores muy sentimental", mencionó. "[En este proceso] Dolores es el cerebrito. es de 'no digas esto'; 'si esto; chécalo primero'". Junto a su marido, Dolores Bazaldúa continuará en esta lucha por encontrar la verdad de lo que le ocurrió a su hija Debanhi.

