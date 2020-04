Doctores alemanes se desnudan en protesta por la falta de equipo de protección contra el coronavirus Doctores alemanes posan desnudos como protesta contra la falta de equipos esenciales para protegerlos contra el coronavirus. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Doctores y enfermeras han posado sin ropa en Alemania para protestar contra la falta de equipos de protección contra el coronavirus. Frustrados al no tener acceso a trajes, mascarillas y otros artículos esenciales para protegerlos contra este virus cuando atienden a pacientes contagiados, un sinfín de profesionales de la salud se desnudaron en las redes sociales. La intención de esta llamativa campaña es acaparar la atención del Gobierno y pedir ayuda en medio de esta crisis global de salud. "Quienes trabajan en primera línea deben recibir la protección adecuada. Hacemos esto para llamar la atención sobre la obligación de los estados, que son nuestros empleadores, de proporcionarnos el material necesario para hacer nuestro trabajo", expresó Julius, uno de los médicos que se ha sumado a esta campaña a la que ya se comienzan a sumar profesionales de la salud en otros países de Europa, reporta el diario español ABC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom blankebedenken.org Al personal médico le falta urgentemente: mascarillas, batas, buzos, guantes, todo tipo de equipos de protección personal. La campaña Blanke Bedenken incluye fotos de doctores casi desnudos, cubriendo solamente sus partes íntimas, denunciando que se sienten así de desprotegidos al tener que hacer su trabajo sin los trajes adecuados. En las fotos lucen artículos simbólicos como un estetoscopio o vendas, en contraste con su propia piel. El matrimonio de doctores Iris y Ruben Bernau —quienes trabajan en el centro sanitario de Hambergen, en Baja Sajonia— están entre los fundadores de la campaña que ha revolucionado las redes sociales. "No podíamos estar preparados para esto. Todos somos vulnerables. El trabajo de los médicos necesita más apoyo de la política", enfatizan los doctores. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

