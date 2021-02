Close

Doctora y presentadora de televisión llora la muerte de su hijo por peligrosa droga La doctora Laura Berman, estrella de la cadena de Oprah Winfrey, reveló que su hijo Samuel, de 16 años, murió de una sobredosis. Un vendedor de drogas contactó al adolescente por Snapchat. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La famosa doctora Laura Berman, estrella de la cadena de Oprah Winfrey, está de luto tras la muerte de su hijo de 16 años. El adolescente —Samuel Berman Chapman— murió tras ingerir xanax mezclado con fentanilo. La autora y presentadora de televisión contó su dolorosa experiencia en Instagram con la intención de evitar otras tragedias como esta. "Mi bello hijo se fue. 16 años. Estaba en casa. Un vendedor de drogas se conectó con él por Snapchat y le dio fentanilo con xanax, provocándole una sobredosis en su habitación", escribió la madre en las redes sociales. "Hacen esto porque engancha a la gente aún más y es bueno para el negocio, pero causa una sobredosis y los niños no saben lo que están tomando. Mi corazón está totalmente destrozado y no sé cómo seguir respirando. Solo publico esto para que no se muera un niño más". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram La conductora del pódcast The Language of Love [El lenguaje del amor] asegura que siempre estuvo pendiente de su hijo y esto ha sido un gran shock para la familia. También pidió a los padres que estuvieran muy alertas con los adolescentes y su acceso a las redes sociales. "Lo supervisábamos de muy cerca. Era un estudiante de solo As. Estaba preparándose para la universidad. Experimentar le salió mal", añadió sobre Samuel. "Le llevaron las drogas a la casa. Por favor supervisen a sus hijos y tengan cuidado con Snapchat especialmente. Así es como los contactan". Nuestro más sentido pésame para la doctora Berman y su familia.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Doctora y presentadora de televisión llora la muerte de su hijo por peligrosa droga

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.