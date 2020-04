Doctora narra la pesadilla de ver a su hijo gravemente enfermo de Coronavirus Una doctora narra su dolor al ver a su hijo de 4 años luchando por su vida y batallando el Coronavirus. Los detalles By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La doctora Anna Zimmerman dice que es desgarrador ver a su hijo de 4 años luchando por su vida tras contraer Coronavirus. La especialista en neonatología, que vive en Denver, Colorado, ha tenido que cuidar a muchos niños, pero ver como su propio hijo se debatía entre la vida y la muerte fue una pesadilla, reporta The New York Post. Cuando Anna notó que el pequeño Lincoln estaba enfermo, enseguida comenzó a observar sus síntomas. "Le costaba tanto respirar —estaba usando todos los músculos de su pecho, abdomen y cuello para poder respirar," cuenta la madre en su blog Mighty Littles, donde cuenta historias de sus pacientes recién nacidos. "Como madre fue una tortura verlo batallar así". Image zoom Mighty Littles SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zimmerman, de 44 años, asegura que sus hijos no habían salido de su casa ni una sola vez desde que las escuelas en Denver cerraron el 12 de marzo por la pandemia. Su esposo Chris y ella habían salido solo al supermercado. "Hicimos todo correctamente", relata la doctora, quien notó que Lincoln tenía la nariz congestionada y tuvo una fiebre de 104.5 grados Fahrenheit y lo llevó al pediatra la mañana siguiente. Image zoom Mighty Littles Allí lo diagnosticaron con neumonía y le dieron antibióticos y terapia de oxigeno en casa. "A veces lucía completamente bien y otras veces se veía enfermo", recuerda la madre. El 30 de marzo el niño ingresó en el hospital infantil Rocky Mountain y mostraba una gran dificultad al respirar. La segunda noche que estuvo en el hospital su prueba de Coronavirus resultó positiva. La madre se quedó con el niño en el hospital y no pudo regresar a casa con su esposo y sus dos hijas para no arriesgarlos al contagio. Image zoom Mighty Littles El 6 de abril, tras varios días batallando el virus, el niño fue dado de alta del hospital, con terapia de oxígeno recetada para la casa durante tres semanas más. La doctora advierte a los padres que estén muy pendientes de sus hijos porque la radiografía del pecho y los análisis de sangre que le hicieron al niño inicialmente no apuntaban hacia el Covid-19 como diagnóstico, pero al final la prueba resultó ser positiva. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

