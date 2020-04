Doctora pierde la custodia de su hija mientras atiende a pacientes de Coronavirus en una sala de emergencias Doctora que atiende a pacientes de Covid 19 en una sala de emergencias pierde la custodia de su hija. Los detalles By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print "Amo a mi hija más que a nada y por eso es que estoy peleando esta batalla", dijo a PEOPLE la doctora Theresa Greene, quien perdió la custodia de su hija temporalmente por su trabajo atendiendo a pacientes de Coronavirus en una sala de emergencias. La doctora Greene, quien trabaja en un hospital en Miami, no sabe cuando podrá ver otra vez a su hija de 4 años en persona. Mientras hablaba con su hija por FaceTime el pasado viernes le dijo a la niña "espero que pronto puedas volver a casa". La pequeña no entiende porque está ahora viviendo con su padre Eric Greene, el exesposo de la doctora, a quien una corte en Miami le dio la custodia temporal de la niña. El padre argumentó en corte que Theresa está exponiendo innecesariamente a la niña al Covid-19 por su trabajo con pacientes que tienen este virus. Image zoom Theresa Greene Han pasado unos cuatro días desde esa conversación con su hija y la doctora teme que la pequeña piense que ella la ha abandonado. "Tengo miedo de que ella vaya a pensar que yo la abandoné", dice la doctora a PEOPLE. "Eso es muy difícil para mí". El abogado de la doctora, Steven Nullman dijo a PEOPLE que es falso que Theresa vaya a exponer a la niña al virus solo por trabajar en el hospital. El abogado explica que la niña se quedaba con el papá cuando ella estaba trabajando en el hospital y solo estaba con la madre cuando la doctora tenía días libres y no estaba viendo a pacientes contagiados. La doctora asegura que usa todas las precauciones en el trabajo y llega a casa a lavar toda su ropa y bañarse antes de entrar. "Yo estoy muy paranoica y tengo mucho cuidado", dijo. "Si toco la cerradura de la puerta luego le echo Lysol". Si bien la pareja llevaba dos años divorciados y tenían custodia compartida de la niña, el padre ahora fue otorgado la custodia total de su hija hasta próximo aviso. Image zoom Theresa Greene Según la orden del juez Bernard Shapiro, obtenida por PEOPLE, la suspensión del tiempo que la madre puede compartir con la niña "está relacionada únicamente a la pandemia del Covid-19" y puede comunicarse con la niña a diario por Skype, FaceTime o teléfono. El documento añade que esta decisión ha sido tomada temporalmente para proteger la salud de la menor. Como no sabemos cuánto durará esta pandemia, la doctora no sabe cuándo podrá ver a su hija en persona nuevamente. "La mayoría de mis colegas tienen hijos con los que viven en sus casas", dice la madre. "Nadie está llamándoles al Departamento de Protección de Menores y diciéndoles: 'está exponiendo a su hijo a una enfermedad letal'". La doctora tiene la esperanza de que está situación legal se resuelva y puede reencontrarse con su pequeña. "Tengo pelear contra lo que yo creo que es una injusticia", concluye Theresa Greene, quien asegura que a las doctoras casadas no le quitan la custodia de sus hijos y su caso no tiene justificación. Advertisement

Close Share options

Close View image Doctora pierde la custodia de su hija mientras atiende a pacientes de Coronavirus en una sala de emergencias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.