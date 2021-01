Close

Muere doctor dos semanas tras ponerse la vacuna contra el coronavirus: los detalles El doctor Gregory Michael, de 56 años, un ginecólogo obstetra en el hospital Mount Sinai de Miami Beach, murió dos semanas tras vacunarse contra el coronavirus. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un doctor en Florida murió unas dos semanas después de vacunarse contra el coronavirus. Aún se está investigando si la vacuna tuvo que ver con su repentina partida. El ginecólogo y obstetra de 56 años trabajaba en el hospital Mount Sinai Medical de Miami Beach y murió el lunes tras sufrir un derrame cerebral, reportó el diario Palm Beach Post. Michael se había puesto la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 el 18 de diciembre y según su esposa Heidi Neckelmann tuvo una "fuerte reacción". En un mensaje que compartió en Facebook, su viuda cuenta la pesadilla que vivieron en los últimas días de vida de su esposo. Ella recuerda que Michael fue al hospital tres días después de ponerse la vacuna al notar manchas en su piel que indicaban que podría estar sufriendo de sangrado interno. Los doctores trataron de subirle el nivel de plaquetas pero no pudieron. Image zoom Dr. Gregory Michael | Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Heidi cuenta que su esposo se mantuvo "consciente y energético durante todo el proceso", pero que luego sufrió un derrame cerebral que le quitó la vida "en cuestión de minutos". Heidi lamentó la muerte de "el amor de su vida", quien había ayudado a traer al mundo a cientos de bebés y trabajó largas horas con sus pacientes durante la pandemia. Según ella, los problemas que experimentó su esposo, quien gozaba de buena salud, fueron causados "por una reacción a la vacuna de COVID". Ella cuenta que su esposo defendía la vacuna y por eso se la puso. "En este caso destruyó una vida bella, una familia perfecta y ha afectado a tantas personas en la comunidad", expresó en su mensaje. Según reportó The Palm Beach Post, tanto el Departamento de Salud de Miami Beach como los medicos forenses y la propia compañía farmacéutica Pfizer están investigando su caso. Pfizer expresó al diario: "En este momento no creemos que hay una conexión directa con la vacuna". Que en paz descanse.

