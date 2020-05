Doctor fue acusado del brutal asesinato de su esposa, cuyo cadáver fue encontrado en un estanque Un reconocido cirujano en Massachussetts enfrenta cargos por el asesinato de su esposa. El cadáver de ella fue encontrado en un estanque cerca de su hogar. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ingolf Tuerk, un reconocido cirujano de Massachusetts, enfrenta cargos por el asesinato de su esposa. El cadáver de ella fue encontrado en un estanque de agua cerca de la casa, según las autoridades. Tuerk, de 58 años, llevaba cinco meses casado con Kathleen McLean, de 45 años, quien tiene tres hijos. La mujer fue vista con vida por última vez el pasado jueves en su casa de Valley Road. El domingo, su esposo fue arrestado por la policía de Dover y fue acusado de matarla. Las autoridades encontraron el cadáver de McLean el sábado después de las 11 p.m. Según reporta el diario Boston Globe y detallan documentos de la corte, el doctor había sido abusivo en el pasado con su esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN McLean —una maestra de reiki que era la dueña de la compañía Birch Tree Energy & Healing en Sudbury— se casó con el cirujano en diciembre después de un noviazgo de dos años, según Boston Globe. Tuerk —quien es padre de dos adolescentes— fue jefe del departamento de urología de St. Elizabeth’s Medical Center en Boston. También era profesor de urología en Tufts University. Según el diario, era famoso por tocar música de rock durante sus cirugías y llegar al trabajo en su motocicleta Harley-Davidson. El médico había enfrentado problemas legales por supuesto fraude al Medicaid, y según Boston Globe, a medida que enfrentaba más estrés en su carrera, supuestamente se tornaba más agresivo con su esposa. Image zoom Ingolf Tuerk y Kathleen McLean Facebook El 3 de febrero McLean le dijo a las autoridades que su esposo la había agredido físicamente y ella quería divorciarse, según un reporte policial. McLean dijo sentirse atemorizada y obtuvo una orden de alejamiento después de que él la "atacó repetidamente", intentando ahorcarla y cortándola con tijeras, según records de la corte. En mayo, ella pidió que quitaran la orden de alejamiento en contra de su esposo y al parecer la pareja se reconcilió. "Me siento segura y quiero tener a mi familia nuevamente unida junto con mi esposo", McLean expresó el 2 de mayo en documentos de la corte. "Mi meta es salvar nuestra familia". Tuerk se ha declarado no culpable del asesinato de su esposa. El doctor sigue arrestado sin derecho a fianza y tendrá que regresar a la corte el 10 de junio. El abogado de Tuerk, Howard Cooper, dijo a PEOPLE que su cliente es un "reconocido doctor y cirujano que ha salvado las vidas de muchos pacientes a lo largo de los años" y que estos cargos que enfrenta de homicidio no reflejan la vida que él ha llevado, que es una de "grandes logros".

