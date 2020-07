¡Doce monjas del mismo convento mueren de coronavirus en menos de 1 mes! La COVID-19 termina con la vida de 13 monjas del mismo convento, doce de ellas fallecieron en menos de un mes y doce más se encuentran graves. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sucedido en Michigan, Estados Unidos, donde trece monjas de un mismo convento de la orden Hermanas Felicianas fallecieron a causa del coronavirus, doce de ellas en menos de un mes. Doce hermanas más están gravemente enfermas. En el Convento de la Presentación de la Virgen María, a las afueras de Detroit, “una vez que el virus entró y se propagó por el convento, ya no hubo vuelta atrás”, aseguró la hermana Noel Marie Gabriel, directora de la clínica de salud Nuestra Señora de la Esperanza a Inside Edition. Todas las fallecidas rondaban entre los ochenta y los noventa años, el umbral de los más vulnerables para sucumbir a los estragos causados por la pandemia mundial que nos acosa por culpa de la enfermedad COVID-19. “El legado de nuestras hermanas es que vivieron para servir a la comunidad”, aseguró Noel. Entre ellas, la mayoría eran mujeres ya retiradas después de servir toda su vida como enfermeras o maestras. “Estamos en duelo por todas las hermanas que fallecieron durante la pandemia y agradecemos profundamente a todos aquellos que rezan por nosotras y nos están mostrando apoyo de tantas formas...”, dijo la hermana Mary Christopher Moore de Our Lady of Hope Province. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pesadilla comenzó después del día de Viernes Santo. La primera muerte fue la de la hermana Mary Luiza Wawrzyniak, de 99 años. Le siguieron las hermanas Celine Marie Lesinski y Mary Estelle Printz, de 92 y 95 años, quienes fallecieron el Domingo de Pascua. Image zoom Cortesía Medios Hermanas Felicianas El 10 de mayo ya habían fallecido doce, las demás monjas fueron las hermanas Thomas Marie Wadowski, Mary Patricia Pyszynski, Mary Clarence Adeline Borkoski, Rose Mary Wolak, Mary Janice Margaret Zolkowski, Mary Alice Ann Fernanda Gradowski, Victoria Marie Ndyk, Mary Martinez Virginia Rozek y Mary Madeleine Frances Dolan. Descansen en paz. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

