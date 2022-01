Doble feminicidio en Ciudad Juárez. Asesinan y mutilan a pareja de mujeres. ¿Quiénes fueron arrestados? Un hombre y una mujer fueron arrestados por el brutal asesinato de una pareja de mujeres en Ciudad Juárez. Las víctimas fueron desmembradas. Los detalles del escalofriante crimen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Noemí Medina y Tania Montes, dos mujeres que eran pareja, fueron brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez. Los cuerpos desmembrados de las jóvenes fueron encontrados en una carretera, reporta el diario El País. La Fiscalía de Chihuahua reveló que ha arrestado a los presuntos culpables del doble feminicidio en Ciudad Juárez. Jaqueline Isela C., de 25 años, y David R., de 24 años, fueron detenidos. El violento incidente aterrorizó a la comunidad. Los cadáveres de las mujeres de 28 años fueron mutilados y encontrados en la carretera Juárez-Porvenir. La Fiscalía asegura que no se trata de "un crimen de odio" debido a su orientación sexual, pero no se ha revelado aún el motivo del doble asesinato. Unos vecinos descubrieron los cuerpos el domingo y avisaron a la policía. Según las autoridades, el hombre y la mujer —ambos de 25 años— que fueron arrestados, contactaron a la pareja. "Posteriormente las llevaron al interior de un domicilio" en San Isidro y allí fueron "asesinadas con saña". Nohemi Medina y Tania Julissa Martinez Nohemi Medina y Tania Julissa Martinez | Credit: Facebook La Fiscalía no revelado información sobre la relación de las dos mujeres con sus asesinos, que enfrentan cargos de feminicidio agravado y están en prisión. La historia de amor de Tania y Nohemí comenzó en el 2019 y en julio del 2021 anunciaron en Facebook su boda. Nohemí era madre de tres hijos. Jacqueline Isela Jacqueline Isela | Credit: Fiscalía General del Estado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los asesinatos de mujeres siguen plagando a Ciudad Juárez, y muchos de los crímenes quedan impunes. David R. David R. | Credit: Fiscalía General del Estado "Dice la Fiscalía que no es un crimen de odio: ¿hay más odio posible que la forma en la que las asesinaron?", declaró a El País María Elena Ramos de la asociación de derechos humanos Programa Compañeros. "Los feminicidios aquí han sido un problema sistémico, pero ahora se registra algo muy preocupante en los últimos casos: una exposición de los cuerpos, que son altamente violentados, en la calle o en terrenos baldíos, de forma muy pública. Es una expresión muy dura de la brutalidad que ha dado un giro sustancial", añade al diario Salvador Salazar, sociólogo e investigador en violencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Tania y Noemí fueron decapitadas y descuartizadas. Sus muertes tienen en estado de alerta a Ciudad Juárez, y han sumido en el dolor a sus familiares. Que en paz descansen.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Doble feminicidio en Ciudad Juárez. Asesinan y mutilan a pareja de mujeres. ¿Quiénes fueron arrestados?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.