Una disputa entre vecinos deja a tres personas muertas, incluyendo una niña de 11 años El pleito empezó a principios de marzo luego de que la mascota de uno de los vecinos atacara a una mujer y un juez lo declarara "peligroso". Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de la Florida y su hija de 11 años resultaron muertos tras una disputa con un vecino sobre su mascota. El lunes, las autoridades de Port St. Lucie respondieron a una llamada de emergencia después de que se desató una balacera entre sus residentes. “Si hubieras escuchado esta llamada a través del radio, se te alzarían los vellos de tu cuello”, comentó el Sheriff Ken Mascara a la estación de televisión KMOV. “Una pequeña llamó diciendo: ‘Hay alguien disparando a nuestra casa. Creo que mis padres están muertos. Creo que mi familia está muerta”. Las autoridades identificaron a las víctimas como Guy Alexander Hansman, de 55 años; y su hija Harper, de 11 años. También identificaron a Ronald Delserro, de 82 años, como el presunto asesino. Este también falleció en la balacera. Según reportes, Delserro habría disparado a Hansman y a su hija tras regresar de corte, donde el perro de Delserro había sido declarado peligroso por un juez, respondiendo a acusaciones de Hansman. “Todos regresaron a casa de corte y el sospechoso se armó y fue a la casa de la víctima”, comentó Mascara. Image zoom De acuerdo a PEOPLE, los oficiales que llegaron al lugar de los hechos encontraron al sospechoso dentro de la casa de Hansman, donde se produjo un intercambio de balas entre Delserro y la policía. Hansman y Delserro perecieron dentro de la casa, mientras la pequeña fue trasladada al hospital con heridas que causaron su muerte. Según las autoridades, la niña marcó al 911 mientras otras cuatro personas escapaban de la casa. “Es realmente trágico y no debería pasar en Port St. Lucie”, comentó Charles Dagata, vecino del barrio a la estación de televisión WPEC. “La rabia que estamos viviendo ahora no es buena y hacer esto por un perro no tiene sentido, y una pequeña murió”. Según reportes, la tensión entre los vecinos empezó a principios de marzo cuando la mascota de Delserro atacó a una persona de la tercera edad que vivía en la casa de Hansman.

