Disparan a un adolescente de 12 años mientras recogía útiles escolares en Chicago "Los niños no pueden salir, no pueden hacer nada", lamentó la madre del jovencito, que estaba junto a su padre cuando abrieron fuego en su contra. Esto es lo que pasó. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un jovencito de 12 años recibió varios disparos mientras recogía útiles escolares con su padre en un barrio de Chicago. La víctima fue identificada como Lamar Davis, quien se encontraba dentro de un vehículo junto a su progenitor cuando se produjo el tiroteo en la cuadra 1400 de la avenida South Ridgeway, en Lawndale. Según el Chicago Tribune, Lamar y su papá estaban recogiendo materiales para un amigo de la familia cuando un vehículo de color marrón se detuvo frente a su automóvil y una persona aún no identificada bajó la ventanilla del asiento trasero y abrió fuego contra ellos con una pistola calibre .45. Image zoom Credit: Getty Images El rotativo agrega que el niño recibió impactos en la espalda, caderas y pierna, por lo que fue trasladado de urgencias al hospital Stroger. Su papá no resultó herido. “Estaba sentado allí en el auto y alguien le disparó ", dijo al Tribune la madre de Lamar, Melissa Robinson, de 30 años. El canal ABC7 informó que el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m., hora local, del pasado miércoles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los niños no pueden salir, no pueden hacer nada", agregó la madre preocupada, que se enteró del tiroteo por el amigo de la familia que tenía los útiles escolares para su hijo, según el diario. Lamar se encuentra en estado estable y fue dado de alta al día siguiente del hospital, pero debe regresar a principios de la próxima semana para darle seguimiento a su proceso de recuperación. Hasta la mañana del viernes no se habían realizado ningún arresto en relación con este tiroteo. El vehículo del sospechoso se alejó a toda velocidad de la escena y aún no hay una descripción disponible del agresor, dijo la policía de Chicago al New York Post. Quines disponga de información sobre la investigación en curso debe llamar a la policía de Chicago al (312) 746-8250 o enviar sugerencias de forma anónima en CPDTIP.com.

