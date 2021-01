Close

Disneylandia abre sus puertas para convertirse en un centro de vacunación masiva contra la COVID-19 Tras esta interminable pandemia, Disneyland California reabre sus instalaciones para hacer posible la vacunación de miles de personas antes del 4 de julio. Aquí, los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Por fin el lugar más feliz del mundo abrirá sus puertas después de la pandemia! Pero en esta ocasión, Disneyland California lo hará para convertirse en un lugar donde se suministre la vacuna contra la COVID-19 de forma masiva. En las instalaciones del parque de diversiones que se encuentra en el condado de Orange, próximo a la ciudad de Los Ángeles, se espera poder vacunar diariamente a miles de personas. Así lo afirmaron las autoridades en un comunicado en el que afirman que: “Disneylandia será el primer centro de la campaña de vacunación en el condado y comenzará a funcionar a finales de esta misma semana”. Image zoom Credit: Univisión Su meta es poder impartirles la vacuna a todos los residentes de Orange County antes del día festivo del 4 de julio y para continuar con esta campaña a gran escala en el sur de California también serán utilizados los estacionamientos de los Dodgers de Los Ángeles, el Parque Petco en San Diego y el CalExpo en Sacramento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrew Do, supervisor del Distrito 1 del condado de Orange, aseguró que tanto el resort como el personal se enorgullecen de ayudar y apoyar al condado de Orange y a la ciudad de Anaheim con el uso de su propiedad y “estamos agradecidos por todos sus esfuerzos para combatir la COVID-19”, añadió. Muchas personas relevantes comparten imágenes vacunándose para infundir valor a las personas que todavía tienen dudas de hacerlo, como la Doctora Suzanne Donovan: La experta en epidemiología de UCLA, escribió bajo la imagen una frase de la célebre científica Madame Curie: “No hay que temer las cosas de la vida, hay que entenderlas”.

