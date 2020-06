¡Disney cancela su reapertura en California por el aumento de casos de coronavirus! ¡El lugar más feliz del mundo tendrá que esperar para volver a abrir sus puertas! Se canceló la fecha prevista del 17 de julio por culpa del repunte de la enfermedad COVID-19. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por culpa del grave repunte de casos de enfermos a causa del coronavirus en California, Disney no ha tenido otro remedio que cancelar la reapertura de sus famosos parques de Disneylandia y Disney California Adventure en Anaheim, prevista para el 17 de julio. Según la compañía, todavía tienen que recibir las directrices del estado para volver a echar a rodar sus inmensas instalaciones a las que miles de personas acuden diariamente ante el peligro de la pandemia que continúa expandiéndose alrededor del mundo y que está muy lejos aún de ser vencida. Image zoom “Dado el tiempo que conlleva traer a miles de miembros de nuestro equipo de vuelta al trabajo para reabrir nuestras puertas, no tenemos más opción que retrasar la reapertura de nuestros parques temáticos y hoteles de turismo hasta que recibamos la aprobación de las autoridades gubernamentales”, explicó Disney en un comunicado. Los parques permanecen cerrados al público desde el 14 de marzo y de momento no hay ninguna nueva fecha a la vista para ponerse en marcha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Chloe Rice/Walt Disney World Resort El gobernador de California, Gavin Newsom, agradeció públicamente a la empresa por boca de su representante, Nathan Click, quien aseguró que el primero “aprecia la capacidad de respuesta de Disney y sus inquietudes acerca de volver a abrir en medio del reciente incremento de infecciones de COVID-19 en muchos condados del Sur de California”. “El gobernador, el estado y expertos en salud pública siguen en contacto con la compañía y sus trabajadores, así como con otros parques temáticos en el estado mientras monitoreamos y combatimos la propagación del virus”, finalizó. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

