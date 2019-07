Cómo disfrutar sin riesgo de los fuegos artificiales este 4 de julio By Rafael García ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next En vísperas de celebrar la independencia de Estados Unidos, te presentamos algunas medidas de precaución para que puedan disfrutar de los fuegos artificiales sin correr riesgos innecesarios. Empezar galería 4 de julio Image zoom Getty Images Ya se acerca el 4 de julio, lo que significa que llega el momento de disfrutar de fuegos artificiales. Advertisement Advertisement Precaución Image zoom Getty Images Según la Consumer Product Safety Commission, unas 12,900 personas resultaron heridas en 2017 a causa de de fuegos artificiales y requirieron de atención médica. Costosos Image zoom Getty Images Más allá de ser peligrosos, también son dolorosos para el bolsillo. Según la National Fire Prevention Association, los fuegos artificiales son la causa de 18,500 incendios al año que generan en total unos $43 millones en daños. Advertisement Precaución Image zoom Getty images Por eso hay que tomar medidas de precaución para que la fiesta no se convierta en tragedia. ¿Legales? Image zoom Getty Images El uso de fuegos artificiales no es legal en todas partes, así que hay que verificar primero las leyes locales antes de encender la mecha. Agua cerca Image zoom Getty images El National Council on Fireworks Safety recomienda siempre tener un cubo de agua y una manguera cerca. Nunca encender fuegos artificiales dentro de un inmueble. Advertisement Advertisement Advertisement Encendido Image zoom Getty Images Encender una mecha a la vez y retirarse inmediatamente. Si uno no prende o no explota, no traten de volver a encender la mecha. Se recomiendan esperar unos 20 minutos y luego sumergirlo en el cubo de agua. Alejar mascotas y bebés Image zoom Getty Images Los fuegos artificiales deberían ser manipulados solo por adultos. Nunca permitir que los niños enciendan explosivos. Nada de alcohol Image zoom Getty Images Nunca dejar que alguien que haya bebido alcohol encienda fuegos artificiales. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Feliz 4 de julio! Image zoom Getty Images A disfrutar de la fiesta con la familia y los amigos, pero tomando todas las precauciones necesarias. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

