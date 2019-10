Disfraz de novia infantil censurado en Kmart Una petición logra retirar el vestido de novias para niñas del mercado en Australia. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Debido a una petición en Charge.org, la cadena Kmart en Australia se vió obligada a retirar de la venta un vestido de novia para niñas entre cuatro y seis años. Para Shannon B, quien originó la protesta, el disfraz era de lo más inapropiado y ayudaba a normalizar los matrimonios forzados infantiles, un grave problema que enfrentan muchas comunidades alrededor del mundo. "Díganle a Kmart que esto es más que inapropiado y ofensivo. Ellos tienen la responsabilidad social de sacarlo de la venta inmediatamente. Por favor, ayúdenme a hacer llegar este mensaje a Kmart firmando esta petición", escribió Shanon. "Cada año, doce millones de niñas (algunas con tan solo 6 años) son vendidas o casadas por sus familias sin su consentimiento." Image zoom Getty Images En cinco días, Shannon había logrado ya más de 500 firmas de personas que apoyaban su causa. "A través de esta petición, hemos logrado que Kmart se diera cuenta de su responsabilidad como franquicia global". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kmart se disculpó ante la polémica generada después de retirar el disfraz de su tienda y aseguró que no era su intención ofender a nadie. Pero muchos otros padres no están de acuerdo y se abrió otra plataforma con la idea contraria que lleva casi cuatro mil firmas. "Un disfraz de novia no tiene nada de malo. Tengo hijas y si mis niñas deciden que quieren vestirse de novia no las voy a detener. Al retirarlo de la venta, se han llevado también los sueños de las niñas que como mis hijas quieren vestirse de novias por Halloween" afirman en la petición. Advertisement

